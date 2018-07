Nervegiften lå skjult i en parfyme

– Det var en liten boks pakket pent inn i cellofan, minnes Charlie Rowley.

45-åringen er tydelig preget, men forteller detaljert i et eksklusivt intervju til ITV News tirsdag kveld om opptakten til det som skulle skape overskrifter verden rundt og frarøve ham hans kjæreste.

I sommer gikk alarmen på ny da et britisk par i 40-årene ble utsatt for nervegiften Novitsjok i Amesbury, ikke langt fra Salisbury.

Det er den samme typen nervegift som ble brukt i angrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i mars.

Fakta om nervegiftangrepet i Salisbury Ekspandér faktaboks Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. To uker senere ligger begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk, men stabil. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans oppgis å være bedre.

12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet.

May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater i tillegg til en rekke andre tiltak mot Russland.

17. mars svarte russiske myndigheter med å utvise 23 britiske diplomater og stanse aktivitetene til den britiske kulturinstitusjonen British Council i alle deler av Russland.

Russiske myndigheter avviser anklagene om at de er involvert i giftangrepet.

Britisk politi har startet etterforskning av hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene. Kilde: NTB

Skulle overraske med parfyme

Charlie Rowley husker ikke hvor han fant parfymen, men at han hadde hatt den hjemme i Amesbury og skulle overraske kjæresten gjennom to år, trebarnsmoren Dawn Sturgess (44).

Dawn ga uttrykk for å kjenne igjen merket og ble glad for gaven, forteller han.

Rowley hjalp kjæresten med å montere pumpen før hun sprayet det de trodde var parfyme på innsiden av håndleddene sine. Under monteringen skal noe av innholdet ha havnet på hans hender.

– Det hadde en oljeaktig substans og luktet ikke parfyme, så jeg vasket det av meg kjapt og tenkte ikke mer over det, forteller Charlie Rowley.

Det kan ha reddet livet hans.

Dawn Sturgess (44) ble drept av nervegiften Novitsjok i Amesbury i sommer. Foto: HANDOUT / Reuters

Hvitt skum fra munnen

Etter få minutter spurte Dawn om Charlie hadde noen smertestillende mot hodepine.

– Jeg måtte lete litt i leiligheten, og da jeg kom tilbake sa hun at hun følte seg rar og måtte legge seg i badekaret, noe jeg på det tidspunktet syntes hørtes veldig merkelig ut, sier Charlie Rowley.

Da han gikk til badet fant han henne i badekaret fullt påkledd og i en kritisk tilstand.

Selv husker han ikke at han ble dårlig, men venner har fortalt at han sjanglet og at det kom hvitt skum ut av munnen hans.

Ble funnet bevisstløse

De to ble funnet bevisstløse i Amesbury 30. juni og hastet til sykehus.

Da Charlie Rowley til sist våknet fra koma fikk han vite at kjæresten døde åtte dager etter hendelsen.

– Da jeg fikk bevisstheten tilbake flere uker etterpå, pratet politiet med meg og nevnte en flaske de hadde funnet i leiligheten. De gjorde en rekke tester og kunne nærmest garantere at innholdet i flasken var parfyme og at det ikke var noe å bekymre seg for. De gjorde så ytterligere tester og jeg ble sjokkskadd da de fortalte meg at det var Novitsjok, sier Charlie Rowley.

Krimteknikere på plass i Amesbury 6. juli da alarmen gikk på ny i Storbritannia. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Føler skyld

– Dawn var en kjærlig og omsorgsfull mor, forteller Charlie Rowley tydelig rørt.

– Hun gjorde rom for sin datter og sine to sønner. Hun var en veldig omsorgsfull og nestekjærlig kvinne, sier han videre.

Samtaler med Dawns familie har lindret, forteller han, men han føler stadig ansvar for Dawns død.

– Jeg følte at jeg var skyldig, og det gjør jeg ennå, sier Charlie.

På spørsmål om han føler seg heldig som overlevde rister han på hodet.

– De sier at jeg er heldig, men jeg føler meg ikke heldig. Jeg har mistet kjæresten min.

Lurer på hvem som står bak

Han forteller nå sin historie i håp om å forhindre andre fra å oppleve det samme, og er svært opprørt over at noen kan utsette folk for slikt.

– Jeg synes det er svært uansvarlig å plassere nervegift på et offentlig sted slik at hvem som helst kan plukke det opp. Det kunne ha vært barn, sier han opprørt.

Han legger til at det ville bety svært mye for ham om politiet finner ut av hvem de ansvarlige er.

I ST Thomas's kirken i Salisbury ble de troende bedt om å be for Dawn Sturgess og Charlie Rowley da de begge lå kritisk skadd på sykehuset. Foto: JITENDRA JOSHI / AFP

Vil advare andre

– Den så dyr ut, uheldigvis viste det seg å være et meget dårlig funn, sier han trist.

Charlie Rowley advarer nå på det sterkeste andre fra å plukke opp gjenstander de ikke kan garantere for innholdet i.

– Alt jeg kan si til folk er vær veldig forsiktig med hva du plukker opp. Enten det er kosmetikk eller andre forseglede varer. Plukk ikke opp noen ting. Det er min beskjed. Plukk ikke opp noe.