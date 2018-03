FBI koblet inn i etterforskning av falsk Trump-nominasjon til Nobels fredspris

Det er den amerikanske avisen The Washington Post som skriver dette.

Det var NRK som tirsdag kunne fortelle at Nobelinstituttet har mistanke om at det foreligger en forfalsket nominasjon. Nominasjonen gjelder USAs president Donald Trump.

Instituttet kontaktet norsk politi, som startet etterforskning av saken. Nå har Oslo politikammer bedt om bistand fra sine kolleger i amerikanske FBI.

Rune Skjold, som er seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier til den amerikanske avisen at de ikke kan si om personen som står bak nominasjonen er fra USA, men at FBI er kontaktet for bistand i saken.

Fattet raskt mistanke

Nobeldirektør Olav Njølstad fortalte NRK at de raskt fattet mistanke til nominasjonen som gjaldt Donald Trump, at den kunne være falsk. Og at fjorårets nominasjon av Trump trolig også var en forfalskning.

Det skal være samme person som angivelig nominerte Trump for Nobels fredspris i 2016 og 2017.

Normalt er Nobelinstituttet og Nobelkomiteen svært strenge med å uttale seg om hvem som er nominert til fredsprisen. Dette fordi kandidatenes navn skal være hemmelig i 50 år, i henhold til statuttene for utdeling av fredsprisen.

Nobelkomiteen får hvert år inn flere hundre forslag på kandidater til årets fredspris. Men det er strenge regler for hvem som har rett til å nominere kandidater til prisen, og når nominasjonen må være komiteen i hende.

Nobelinstituttet kontrollerer derfor alltid at den eller de som står bak en nominasjon, har nominasjonsrett, slik at nominasjonen kan anses som gyldig og kandidaten bli vurdert.

Det skal ha vært i forbindelse med denne prosessen at enkelte forhold ved nominasjonen vakte bekymring.

Disse kan nominere til fredsprisen Ekspandér faktaboks Medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder), samt sittende statsoverhoder

Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstolen i Haag

Medlemmer av l'Institut de Droit International

Universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk

Personer som er tidligere mottakere av Nobels fredspris

Medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels fredspris

Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitémedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitémøte etter 1. februar)

Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite Nobelkomiteen offentliggjør ikke hvem som er nominert til fredsprisen og navnene både på nominerte og hvem som nominerte dem, skal etter reglene holdes hemmelig i 50 år. Men det hender at de som nominerer opplyser hvem de har nominert. Kilde: NRK og Nobelinstituttet

Nekter for å ha nominert

Til Washington Post sier nobeldirektør Njølstad at de kontaktet personen som angivelig stod bak nominasjonene av Trump. Personen skal ha opplyst at vedkommende ikke har nominert den amerikanske presidenten til fredsprisen.

Njølstad ønsker ikke å opplyse hvilket navn som er benyttet. Men det skal være første gang en stjålet identitet er brukt.