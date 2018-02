Fant «glemt del» av Berlinmuren

– Dette er muren fra 1961, bygd opp av deler av mur fra hus og gamle murdeler fra baneanlegget, sier Christian Bormann til NRK, mens han viser oss gjennom det søplete skogholtet og peker på murrestene fulle av graffiti.

37-åringen har visst om området siden 1999, men valgte bevisst å ikke si noe om det, den gangen.

– Jeg visste at da ville det ha blitt revet, med argumenter om at folk ville kunne skade seg her. Man ser ikke verdien av noe, før den historiske avstanden er stor nok, mener Bormann.

For et par uker siden valgte beboeren, som er en ivrig hobbyhistoriker, likevel å melde ifra til kommunen.

– Jeg så at muren de siste årene har fått en del skader, og særlig disse frostdagene som vi har hatt i det siste, viser at den må reddes, forklarer han.

Da gikk det slag i slag.

MELDTE IFRA. Christian Bormann bor i Pankow og har kjent til murstykket siden 1999, men fortalte om det først nå, fordi han var redd det ville ha blitt revet dersom han hadde sagt noe tidligere. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Bare en berlinmur, eller selve Berlinmuren?

Først sådde imidlertid fagfolk tvil om dette i det hele tatt var deler av selve Berlinmuren, eller om det bare var en vanlig mur i Berlin.

Berliner Landesdenkmalamt, som er fagansvarlige for å stelle historiske monumenter i Berlin, mente det siste.

NYOPPDAGET. Gammel Berlinmur som nettopp har blitt kjent for folk flest. Foto: Guri Norstrøm / NRK

De uttalte til Tagesspiegel at dette ikke hadde vært en del av den såkalte antifascistiske beskyttelsesmuren, men snarere en mur som var i nærheten av den ekte Berlinmuren.

– Det fikk jo meg som hadde varslet, til å se ut som en idiot, sier Bormann og rister på hodet.

Som hobbyhistoriker argumenterte han for at fagfolkene forholdt seg til feil kart, og viste dem ett han hadde funnet i offentlige arkiver fra 1961, som viste at muren gikk nøyaktig der murrestene nå står.

Flere murer

ALARMANANLEGG. Bormann mener at dette er deler av det gamle alarmanlegget på muren. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Først i 1967 kom muren med dødsstripe, og den ble satt opp litt lenger øst for den opprinnelige muren, slik at grensevaktene fikk bedre oversikt.

Bormann fikk rett. Berlinmurens Stiftelse har undersøkt området, og bekrefter til Spiegel at det ikke er tvil om at muren både er autentisk og unik, fordi byggeelementer fra murens tidlige dager er svært sjeldne.

På telefon til NRK forteller stiftelsen at muren denne uka kom på lista over verneverdige monumenter, og området er nå sperret inn.

Berliner Landesdenkmalamt melder på sine nettsider at det er de som leder arbeidet med å ta vare på området.

Noe ironisk, siden det var de som først nektet for at dette kunne være av historisk interesse.

Passer på

Bormann, som siden «avsløringen» har blitt nedrent av presse fra hele verden, passer også på området.

– Det har kommet mange nysgjerrige hit, og tidligere gikk jeg her med hunden min av og til om natta, for å passe på at ingen ødela. Nå kommer jeg hit bare et par ganger om dagen. Det er jo sperringer her nå, og i tillegg patruljerer politiet, sier han.

«Funnet» har også fått ekstra oppmerksomhet, fordi det sammenfaller med en annen begivenhet knyttet til Berlinmuren.

Mandag var det nemlig den såkalte sirkeldagen, som betyr at Berlinmuren har vært borte like lenge som den sto. Det vil si: 28 år, to måneder og 26 dager.