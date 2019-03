* Eritrea ble løsrevet fra Etiopia i 1991 etter at en eritreisk frigjøringsbevegelse og en etiopisk opprørsgruppe i fellesskap styrtet diktatoren Mengistu.

* De første årene etter delingen var forholdet godt, og det var stor tro på at regionen gikk mot en bedre framtid.

* Samarbeidet ble dårligere etter hvert som Eritrea fikk behov for å markere sin uavhengighet, blant annet ved innføring av egen valuta i 1997.

* I mai 1998 rykket eritreiske soldater inn i grenseområdet Badme, som ble administrert av Etiopia. I løpet av kort tid brøt det ut full krig.

* Fra 1998 til 2000 krevde krigen 80.000 menneskeliv.

* Partene undertegnet en fredsavtale i juni 2000, men konflikten er ennå ikke løst ettersom begge land gjør krav på et lite fjellområde.

* En uavhengig grensekommisjon la i 2002 fram sin vurdering av grensetvisten, men denne nektet Etiopia å godta. Eritrea har avslått nye forhandlinger.

* En buffersone på eritreisk side av grensen patruljeres nå av FN-styrker, men Eritrea er svært kritisk til FNs innsats, og i januar 2006 ble alle vestlige FN-styrker trukket ut av landet.

* Etiopia sliter også med store interne konflikter. Flere folkegrupper kjemper for løsrivelse. Oromoene, som utgjør 30 prosent av befolkningen, vil ha en egen stat sør og vest i landet, mens de etniske somalierne i Ogaden kjemper for å løsrive et større område øst i landet.