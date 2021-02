Facebook sperrer deling av nyheter i Australia

Facebook har i lengre tid forhandlet med australske myndigheter, som i et nytt lovutkast pålegger selskapet å betale for nyheter de distribuerer og tjener penger på.

Selskapet har fra tidlig torsdag gjort det umulig for australiere å publisere linker til nyhetsartikler. Det er heller ikke mulig å klikke seg inn på Facebook-sidene til aviser og nyhetsmedier fra hele verden.

Rammer bredt

Men forbudet har også rammet flere nødtjenester i landet.

Brann-, helse- og meteorologitjenester har hatt problemer med Facebook-sidene sine, og flere har rettet sinte oppfordringer til Facebook om å ordne opp.

En talsperson for nettgiganten har sagt at offisielle myndighetssider «ikke skal rammes av dagens kunngjøring» og at de raskt skal rette dette opp.

Human Rights Watch beskriver blokkeringen som en «urovekkende og farlig utvikling». Det har også rammet veldedige organisasjoner, sidene til urfolkssamfunn og til og med Facebooks egen Facebook-side.

– Facebook innfører alvorlige begrensninger og sensurerer informasjonsflyten til australiere, sier Elaine Pearson, som leder HRWs Australia-gren.

Regjeringen: Facebook tar feil

Den australske regjeringen langer ut mot Facebooks tiltak og kaller det «hardhendt».

– Facebook tok feil. Facebooks handlinger var unødvendige, de var hardhendte og de vil skade selskapets ry her i Australia, heter det i en uttalelse fra finansminister Josh Frydenberg.

Regjeringen har i likhet med flere mediegrupper også slått alarm om at blokkering av verifiserte nyhetsorganisasjoner kan føre til at desinformasjon florerer på plattformen.

Flere sider som jevnlig fremmer desinformasjon og konspirasjonsteorier, har ikke blitt rammet av forbudet, ifølge AFP.

Kan sette presedens

Flere nettgiganter har kjempet mot det australske lovforslaget, som er det første i verden av sitt slag.

Frykten er at det kan sette en global presedens som kan gjøre skade på forretningsmodellen deres og framtvinge store endringer.

– Lovforslaget misforstår helt grunnleggende forholdet mellom vår plattform og utgivere som benytter den til å dele nyhetsinnhold, sier sjefen for Facebooks virksomhet i Australia og New Zealand, William Easton.

Facebooks respons står i skarp kontrast til den fra Google, som de siste dagene har fremforhandlet avtaler med flere mediegrupper, deriblant Rupert Murdochs News Corp.

I kontakt med Zuckerberg

Presset er stort på myndighetene for å få på plass en avtale med Facebook.

Johs Frydenberg tvitret torsdag at han har hatt en konstruktiv diskusjon med Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

– Han tok opp noen gjenværende utfordringer med regjeringens forhandlingsregler for nyhetsmedier, og vi ble enige om å fortsette å holde kontakten for å finne en fremtidig løsning, skriver Frydenberg på Twitter.

Rasende

Flere reagerer på handlingen til Facebook. Deriblant Redd Barna i Australia som bruker plattformen til å kommunisere med sine medlemmer og støttespillere, og til å nå sårbare barn.

– Hvert minutt som siden vår er ende, er et minutt vårt budskap ikke når ut om barns behov, skriver Paul Ronalds, fra Redd Barna i en pressemelding.

First Nation Media, som er en viktig organ for urfolk er rasende.

– Vi er rasende over at tilgangen til First Nations budskap blir begrenset på denne måten. Våre medier har aldri vært viktigere enn under en global pandemi. Spesielt på grunn av vaksinering, skriver gruppen i en uttalelse.

Foodbank Australia, som bidrar til å skaffe mat til mennesker i nød, kaller det uakseptabelt.

– Dette er uakseptabelt. Etterspørselen etter hjelp om mat har aldri vært høyere enn under denne pandemien. Et av våre viktigste verktøy for å hjelpe mennesker med info og råd er utilgjengelig. Timer som betyr noe når du ikke har noe å spise, skriver Briana Casey på Twitter.