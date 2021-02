Facebook åpner for deling av nyheter i Australia igjen

De australske mediene Nine News og The Herald Sun melder at partene har blitt enige om at australske nyhetsmedier får tilbake tilgangen til Facebook de neste dagene.

Facebook stanset tidligere deling av nyheter i Australia. Årsaken var lovforslaget som pålegger Google og Facebook å betale for nyhetsinnhold.

Loven behandles i det australske senatet. Det er ventet at det blir stemt over loven i nasjonalforsamlingens øverste kammer så tidlig som onsdag, skriver Sydney Morning Herald.

Nytt tillegg i lovforslaget

Ifølge avisen ble lovforslaget endret tirsdag morgen lokal tid. Kilder opplyser at tillegget inkluderer en to måneder lang overgangsperiode, for å gi partene bedre tid til å enes om veien videre.

– På grunn av disse endringene kan vi nå jobbe for å investere i journalistikk, og gi tilgang til nyheter på Facebook til australiere i de kommende dagene, sier Facebooks Australia-sjef Will Easton til AFP.

Australske myndigheter og Facebook har forhandlet gjennom helgen.

Også teknologigiganten Google var imot lovforslaget, men forrige uke inngikk Google en avtale med flere nyhetsselskaper i Australia.

Blant dem er Rupert Murdochs News Corp, som er et av de største mediekonsern i Australia, Storbritannia og USA.

Foto: Rick Rycroft / AP

Facebook har fått kritikk

I Australia har nettselskapene Twitter, Google, Facebook, Microsoft, Redbubble og TikTok inngått en avtale om felles respons på det de mener er feilinformasjon om den nye medieloven.

Teknologiselskapene frykter at flere land kan komme til å gjøre som Australia. Det australske lovforslaget er det av sitt slag.

Flere har kritisert Facebook for å stanse tilgangen til nyheter i Australia. Blant dem er den britiske statsministeren Boris Johnson.

–Vi er selvsagt bekymret over at tilgangen til nyheter blir begrenset i Australia. Vi vil alltid beskytte ytringsfrihet og journalistikk, sier en talsperson for Johnson til The Guardian.