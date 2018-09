Eventyrlig ballongsuksess startet med en norsk idé

Ballong-pilot Halil Eroğlu har drømmejobben, selv om han må stå opp 04.00 hver dag. Arbeidsplassen er en solid kurv med plass til 10-12 mennesker. Hver morgen svever han over de forunderligste fjellformasjoner i soloppgangen.

Da Eroğlu vokste opp i Kappadokia så han varmluftsballongene fly over himmelen hver morgen. Som liten gutt drømte han om å bli kaptein på sin egen ballong.

– Da jeg var ferdig med å studere journalistikk på universitetet i Istanbul flyttet jeg hjem til Kappadokia igjen. Jeg bestemte meg for å følge drømmen min og det har jeg aldri angret på, sier Khalil Eroğlu, som også har en master fra universitetet i Ankara.

PASSER PÅ: Kaptein Halil bruker tre radioer for å kommunisere med andre ballonger og bakkemanskap for å forsikre alle om at ferden langt over bakken blir trygg. Foto: Sidsel Wold / NRK

De fleste turistene han har meg seg nå er kinesere.

De første ballongene

Ballongeventyret begynte i det små da nordmannen Lars-Eric Møre besøkte Kappadokia midt i Tyrkia, der gamle vulkanfjell, vind og vær har skapt dette eventyrlige landskapet.

EVENTYRLANDSKAP: I alle år har folk gravd seg ut små hjem i den porøse steinen i de gamle vulkanfjellene. Nå holder både vanlige folk og hoteller hus inne i fjellsteinen. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Her må det være fint å fly med ballong, må han ha tenkt, for like etter demonstrerte han varmluftsballonger for noen av de fastboende. En av dem var Murat Gülyaz.

– Vi var overveldet da vi så ballongene. Den norske forretningsmannen hadde først med seg to ballonger og de tiltrakk seg masse oppmerksomhet. Senere økte han antallet. Det viktigste Lars-Eric gjorde var å trene opp piloter og sette standarden og disiplinen for denne næringen, sier Gülyaz.

Nå er Murat Gülyaz direktør for Kappadokias mange museer som består av underjordiske byer og 1500 år gamle hulekirker.

MUSEUMSDIREKTØR: – Lars-Eric Møre er min helt, for det var han som grunnla ballong-turismen her, sier Murat Gülyaz. Han har et bilde av Møre på PC'n sin. Foto: Sidsel Wold / NRK

Lars-Eric Møre skriver til NRK at da han og kona startet et ballongselskap i 1990 fløy de 420 gjester det første året. 25 år senere, i 2015, svevde hele 434,639 i morgensolen. Nesten en halv million.

For hvert år øker tallene og ballongene over Kappadokia er for lengst blitt ikoniske.

Den luftige næringen holder liv i de små lokalsamfunnene på små steder som Nevşehir, Göreme og Ürgüp.

– Ballongene er svært viktige, fordi fortjenesten er blitt større enn inntektene fra hotellene og andre bedrifter i regionen. Takket være Lars-Eric Møre tjener mange gode penger slik at de kan forsørge familiene sine. Derfor er Lars-Erik min helt, sier Gülyaz.

SER FRA BAKKEN: De som ikke har råd til å fly med en ballong nøyer seg med å stå opp tidlig for å se ballongslippet fra en høyde like ved. Foto: Sidsel Wold

Ulykker i lufta

UNDERLIG LANDSKAP: Gjennom tusener av år har vind, sand og vær formet disse steinene. Nå ser de ut som mennesker på tur. Foto: Sidsel Wold / NRK

Men med en så rask vekst kommer også ulykker. I 2017 mistet to personer livet og femti ble såret etter tre ulykker tidlig på året.

En ballong kom borti en strømførende kabel, mens andre kolliderte. Pilotene mener grunnen er at de ikke kan sjekke værforholdene godt nok, ifølge Hurriyet.

Etter en ulykke i 2013 som kostet tre mennesker livet og skadet 22 andre, lovte den sivile luftfartsmyndigheten strengere regler og kontroll.

NRK ba luftfartsmyndigheten om intervju, men fikk aldri svar på henvendelsen.

VÅKNER OPP: Det er et spektakulært syn når ballongene våkner en etter en. Tilsammen finnes 240 varmluftsballonger i Kappadokia, men de 25 operatørene får bare slippe opp 150 på en gang. Myndighetene vil unngå kollisjoner. Foto: Sidsel Wold

Kappadokias 25 ballongoperatører eier til sammen 240 varmluftsballonger. En av dem er Butterfly Balloons, som har åtte piloter.

– Men nå er en øvre grense satt. Bare 150 ballonger får fly samtidig. Vi har tre forskjellige radioer med oss opp. En for å snakke med de andre ballongene, en for å kommunisere med bakkemannskapet og en for å snakke meg våre egne piloter, sier Halil Eroğlu, som er ansatt hos Butterfly Balloons.

Hver ballong-kaptein må gjennom to års utdannelse og ha 200 flytimer bak seg før de får ta med seg passasjerer i ballongkurven.