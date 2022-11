Bakgrunnen for oppfordringen fra myndighetene i Kherson er de stadig hardere angrepene fra russisk side.

– 15 innbyggere ble drept og 35 såret, deriblant et barn, på grunn av fiendens bombing. Det sier Halyna Lugova som er talskvinne for de lokale myndighetene i Kherson ifølge nyhetsbyrået AFP. Hun legger til at private hus og boligblokker også har blitt rammet.

BRUTALT: En av flere boligblokker i Kherson som er rammet av russiske angrep. Foto: Bernat Armangue / AP

Lederen for den militære administrasjonen i byen sier at de russiske styrkene på den andre siden av elva Dnipro skyter med raketter mot boligområder og at en stor bygning har blitt satt i brann.

Sivile rammes

I forgårs kveld skulle den 62 år gamle Natalja Kristenko og mannen gå en tur utenfor hjemmet sitt i Kherson da bygningen ble rammet av et russisk angrep.

TRAGEDIER: Den 38 år gamle kvinnen Lilja Kristenko i Kherson gråter over sine foreldre som mistet livet i et russisk angrep i forgårs. Foto: Bernat Armangue / AP

Hun døde momentant, mens ektemannen døde noen timer senere på sykehuset.

– Russerne tok de to viktigste menneskene i livet mitt fram meg, sier ekteparets datter Lilja Kristenko til nyhetsbyrået AP i går. Hun forsøkte å ringe en ambulanse, men telefonnettet var nede.

Nå sier kvinnen at hun må leve videre for å ta vare på sønnen sin.

Evakuering i gang

I går sa regionens guvernør at sykehuset i Kherson hadde blitt evakuert på grunn av konstant russisk beskytning. Myndighetene ber befolkningen om å evakuere til andre områder.

MANGLER DET MESTE: Innbyggere i Kherson står i kø for å få vann. Foto: Bernat Armangue / AP

Ifølge nyhetsbyrået DPA skal mer enn ett hundre mennesker, 26 av dem barn, i går ha blitt fraktet med tog til den vestlige delen av Ukraina.

Myndighetene i byen sier at så mye er ødelagt i den russiske okkupasjonen og bombingen at det vil være best for innbyggerne å reise fra byen inntil videre.

VOLDSOMME ØDELEGGELSER: En skole utenfor Kherson er lagt fullstendig i grus av russisk bombing. Foto: Bernat Armangue / AP

Det er to uker siden Kherson ble frigjort av de framrykkende ukrainske styrkene. De russiske okkupasjonsstyrkene forlot byen og bygde skyttergraver og andre militære forsterkninger på den østlige siden av elva Dnipro.

– Stillingskrig med artilleri

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer på Stabsskolen. Han sier til NRK at Kherson by og sivilbefolkningen der er spesielt utsatt for beskytning med russisk artilleri.

ARTILLERIKRIG: Ukrainske styrker ved Kherson skyter mot de russiske okkupasjonsstyrkenes stillinger på østsiden av elva Dnipro. Foto: Bernat Armangue / AP

Også de russiske styrkene er utsatt for beskytning den andre veien, men der er det ingen sivilbefolkning.

– Dette blir en stillingskrig der det i praksis brukes artilleri i beskytningen, sier Karlsen.

BØR EVAKUERE SIVILE: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen sier at det sannsynligvis blir en stillingskrig utover vinteren i området ved Kherson. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han tror det er lite sannsynlig at noen av sidene vil forsøke å sette i gang et større angrep over elva Dnipro.

Militæreksperten mener angrepene mot Kherson føyer seg inn i den russiske strategien om å ødelegge mest mulig av elektrisitetsforsyningen, oppvarmingsanleggene og annen viktig infrastruktur.

– Det er nok riktig av ukrainske myndigheter å evakuere sivilbefolkningen fra Kherson nå som vinteren er i anmarsj. For russernes hensikt er å gjøre det mest mulig ulevelig i Kherson og andre steder de angriper, sier Karlsen.