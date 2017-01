– Hvis vi skal følge logikken hans, så mener jeg at han er et fare for vårt demokrati og de vestlige verdiene. Da kan Norge si at Trump ikke er velkommen i Norge, sier Hussaini og viser til at lederen for det britiske arbeiderpartiet har tatt til orde for det samme.

Den amerikanske presidentens omstridte presidentordre (se faktaboks) om flyktninger og immigranter har ført til sterke reaksjoner verden over.

– Ble ikke kvitt syrisk statsborgerskap

Millioner av mennesker nektes nå innreise til USA. Mani Hussaini tror hans fødested, Syria, gjør at også han er én av dem.

Trump har blant annet innført et innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju muslimske land, deriblant Syria.

Hussaini er norsk statsborger og har norsk pass. Han forteller at han har forsøkt å fjerne sitt syriske statsborgerskap, men at beskjeden fra den syriske ambassaden er at det ikke er mulig.

– Så det er sannsynlig at jeg ikke hadde kommet inn i USA nå, sier han til NRK.

Fakta om Trumps innreiseforbud Ekspandér faktaboks * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. (Kilde:NTB)

– Strider med vestlige verdier

AUF-lederen sier at han har tenkt lenge på hvordan man skal reagere på Trumps presidentordre. Det er særlig to ord han står igjen med: Farlig og teit.

Farlig, fordi det øker motsetningene mellom mennesker, religioner og land. Teit, fordi det blant annet fører til at en ungdomspolitiker fra Norge nå tviler på om han er velkommen i USA.

– Jeg har bodd i Norge i 18 år og er ungdomspolitiker. Jeg bruker all min tid på at samfunnet skal bli bedre, og så sier lederen for det mektigste demokratiet i verden at «du kan ikke komme inn». Det er bare teit, sier Hussaini og fortsetter:

– Det er ikke tvil om at den linja Trump fører er i strid med vestlige verdier, som sier at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hvordan man ser ut, hva man tror på og hvor man er født.

Unge Høyre: – Hull i hodet

Ifølge Hussaini bør altså norske myndigheter svare med et innreiseforbud mot Trump.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise kaller forslaget «noe av det tåpeligste» han har hørt på lenge.

– Jeg er ingen tilhenger av Trump, for å si det forsiktig, men å skulle nekte USAs president innreise til Norge er rett og slett hull i hodet, sier han.

– Med eller uten Trump er USA vår nærmeste allierte. At et lite land som Norge skulle legge seg ut med USA på den måten, ville ha kastet Norge ut i en utenriks- og sikkerhetspolitisk usikkerhet av dimensjoner.

Også FpUs formann, Bjørn-Kristian Svendsrud, mener Manis forslag vil gjøre vondt verre.

– Det vil egentlig ikke resultere i stort annet enn mindre internasjonal innflytelse for Norge, noe Norge er lite tjent med.