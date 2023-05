Noen vil kanskje si: Fremtiden er her allerede.

Allerede nå kan vi ta på oss VR-drakter og VR-briller og spasere rundt som avatarer i nye, digitale verdener.

Men hvis, eller når, stadig flere kobler seg på, kan dette øke faren for kriminalitet og radikalisering, frykter internasjonalt politi.

Europol, som skrev en rapport om dette i 2022, mener slik teknologi «mest sannsynlig» også vil føre til mer kriminalitet på tvers av landegrenser.

En VR-drakt prøves ut i Las Vegas. Europol er bekymret for at teknologien kan misbrukes. Foto: ALEX WONG / Getty Images via AFP

Et digitalt, «parallelt» univers

«Metavers».

Du har kanskje hørt begrepet før?

Nøyaktig hva folk mener med metavers, kommer an på hvem du spør.

Mange beskriver det som et slags parallelt, digitalt univers, der man for eksempel kan møte andre mennesker, jobbe sammen, gå på konserter, eller spille spill.

Populære spill som for eksempel Fortnite og Minecraft sees også på av noen som metavers, fordi folk møtes i spillene som egne karakterer i en virtuell verden.

Slike digitale møter er heller i selv ikke noe nytt.

Allerede i 2003, lenge før sosiale medier ble en del av hverdagen vår, kunne folk møtes på nett som avatarer i nettsamfunnet Second Life.

Begrepet metavers har de siste årene fått ny oppmerksomhet etter at Facebook har satset stort på å lage sitt eget «metavers».

Et metavers trenger heller ikke være en nøyaktig, digital kopi av det vi ser her rundt oss her i den virkelige verden.

Noen eksperter mener ny teknologi som kunstig intelligens også kan spille en stor rolle for hva man kan oppleve i et metavers.

Hvordan dette vil se ut, langt inn i fremtiden, er det ingen som vet.

Men det som er sikkert, er at teknologien utvikler seg svært raskt.

Europol ber politi og myndigheter forberede seg.

Vi lever mer og mer i den digitale verden. Kunstig intelligens er på fremmarsj. Det lages virtuelle verdener der folk kan bo og leve sine liv. Kan metaversene bli den nye virkeligheten for oss alle? Programleder er Rima Iraki.

«På internett vet ingen at du er en hund»

NRK ringer lederen for Europol Innovaton Lab, som står bak rapporten.

Det vil si, vi tar kontakt slik man ofte gjør i vår tid: På video.

Men hvordan ville en slik samtale eventuelt ha foregått i fremtiden, hvis vi hadde møttes som avatarer i et metavers?

Vi spør.

– Nå kan jeg se deg i dette videointervjuet. Men hvis vi møtes i et metavers om 20 år, hvordan vet jeg at du er deg?

– Dette er ikke et nytt spørsmål. Jeg tror det var i 1995, at noen fant på uttrykket: På internett vet ingen at du egentlig er en hund, sier Grégory Mounier til NRK.

Han legger til:

– Et metavers er også slik, men verre.

I metaversene i dag kan man bygge avatarer og ha kontakt med andre, uten at man trenger å bekrefte identiteten sin, sier Europol-sjefen.

Mouniér legger til at teknologien finnes, men at den ikke nødvendigvis tas i bruk.

– Møtes vi i et metavers om 20 år, er det forhåpentligvis innført sikkerhetstiltak og lovgivning som påbyr folk å identifisere seg i metaverset.

NRK intervjuer Grégory Mounier i Europol – på video. Men hvordan ville et slikt møte ha vært i metaverset? Foto: Monica Ruiz Biern / NRK

Bekymret for digitale spor

I dag brukes det allerede sensorer som registrerer ting som ansiktsuttrykk, bevegelse og temperatur, sier Grégory Mounier i Europol.

Han mener folks personlige data kan bli mer utsatt.

– Om bekymringen på internett har vært at nettleseren etterlater digitale spor, må vi betrakte et metavers som ti ganger farligere, sier Mounier.

I metaversene kan det dermed bli enklere for svindlere å utgi seg for andre, mener Mounier.

Grégory Mounier er leder for Europol Innovation Lab. Foto: Europol / Europol

Europol-toppen sier samtidig at kriminelle, som skaffer seg tilgang til noens persondata, kan skape en profil som er fullt ut identisk med den opprinnelige personens profil.

– Mulighetene for svindel, hvitvasking av penger og digitalt tyveri blir langt større, sier Mounier.

Han er spesielt bekymret for faren for seksuelle overgrep mot barn, og mener også at teknologien i metaverset «mest sannsynlig» vil føre til mer kriminalitet over landegrensene.

Frykter radikalisering

Europol frykter også at lukkede rom i metaversene kan føre til at folk blir radikalisert til terror.

Med såkalt NFT-teknologi er det bare mulig for dem som har de riktige kodene, å komme seg inn i slike rom.

– Det vil gå an å skape miljøer der bare visse mennesker gis adgang. Så vi får, og dette har vi allerede sett, nynazistiske miljøer som lager miljøer der antisemittisme og ytterliggående holdninger er normen.

Europol-toppen kaller dette «terraverse».

Han er bekymret for hvordan teknologien i VR-drakter kan misbrukes i slike «lukkede, digitale rom», som Europol kaller det.

Han ser for seg scenarioer hvor terrorister kan rekruttere folk i metaverset.

– Man kan skape miljøer der fremmede makter bomber uskyldige, hvor man får føle på kroppen det de rammede føler.

– Man kan holde øvelser og terrorplaner der inne. Og politimyndighetene vil ikke komme til, sier Mounier.

IT-ekspert: Kan bli noe vi ikke forutser

Torgeir Waterhouse er IT-ekspert, partner i rådgivningsselskapet OTTE, og har tidligere jobbet for IKT Norge.

Han mener det er bra at Europol er det han kaller «såpass på, såpass tidlig» for å bekjempe kriminalitet som kan komme til å skje i et metavers.

Men etter hvert som måten folk bruker teknologi på utvikler seg i fremtiden, kan det dukke opp ny, annen kriminalitet enn den man klarer å forutse nå, sier Waterhouse.

– Det er ganske sannsynlig at det også kan bli noe som hverken Europol, du eller jeg ser for oss i dag, sier IT-eksperten.

– Allerede i dag så har vi jo mange krypterte apper og lukkede diskusjonsforum på nett. Er det da verre om dette eksisterer i et metavers?

– Det varierer jo litt ettersom hva det eventuelt brukes eller misbrukes til.

Torgeir Waterhouse er leder for rådgivningsselskapet OTTE. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Waterhouse peker på at ny, moderne teknologi gjør at det man vil se, høre og kjenne i et metavers, vil være annerledes, blant annet med VR-drakter.

– Det åpner døren for stadig flere og mer realistiske bruksområder. Enten det er kamptrening, prostitusjon, eller bare å spille et spill.

Da folk for alvor begynte å bruke internett på 1990-tallet, åpnet det for en annen type kriminalitet enn det man hadde sett før.

Om faren for kriminalitet med teknologien i metavers i fremtiden, sammenliknet med dagens internett, sier IT-eksperten:

– Det er helt opplagt at teknologien vil bli forsøkt misbrukt. Så gjenstår det å se om skadene av kriminalitet vil være omtrent som i dag, eller større.

