– Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre med denne teknologien. På godt og vondt, sier Lars Nyre ved Universitetet i Bergen.

Han er professor i mediedesign, journalistikk og teknologi, og deltok på en demonstrasjon av en ny VR-drakt i vår.

Lars Nyre, professor ved Universitetet i Bergen, tror at VR-drakten kan brukes til både bra og negative ting. Foto: Universitetet i Bergen

Det er hviterussiske Teslasuit som står bak utviklingen. VR-drakten er blant det nyeste innen kunstig virkelighet, og kan simulere både gode og dårlige sanseopplevelser fra virkeligheten.

– Tanken om å lage en VR-dress er kjempegammel, og går helt tilbake til 50-60-tallet. Det eneste man manglet var teknologien til å gjøre den mobil og kommersielt anvendelig, forklarer Nyre.

Kjennes på kroppen

Ved hjelp av nerve- og muskelstimuleringer, gir VR-drakten en realistisk følelse for brukeren.

Den kan skape temperaturer på opp til 60 grader, og kulde ned mot frysepunktet.

Christian Instefjord i Virtual Nordic, tester ut Teslasuiten under en demonstrasjon i Bergen. Foto: Teslasuit

– Dette er for å lage realistiske scenarioer og miljøer, men også alt fra aktiv pasientbehandling, rehabilitering av skader, trening av idrettsutøvere og lignende, forteller Christian Instefjord.

Han er leder i bedriften Virtual Nordic, som er igang med å importere Teslasuiten til Norge for å selge den på det norske markedet.

VR-drakten, en krysning mellom menneskekroppen og den digitale verden, skal brukes i bransjer som krever spesielt avansert opplæring.

– Vi ser at det innledningsvis er mest lukrativt og bærekraftig å starte innenfor helse, sikkerhet eller militær, og tunge industrier som olje og gass, sier Instefjord.

TESTER: Christian Instefjord i Virutal Nordic tester drakten til Teslasuit. Foto: Virtual Nordic

Tror teknologien kan misbrukes

Til tross for sine mange gode hensikter, er ikke Nyre i tvil om at det er farlige aspekter ved en slik type teknologi.

– Det er klart at folk som vil misbruke dette kan gjøre det. VR-drakten kan brukes til både gode ting, men også fæle ting som tortur, forteller Nyre.

Han understreker at han ikke tror dette er formålet til produsenten, men at det dreier seg om hvordan folk velger å utnytte teknologien.

– Vi må skille mellom teknologiens grenser og hva vi tror folk faktisk vil finne på. Man kan bruke drakten til å skape opplevelsen av å sitte på en strand i varmt solskinn. Samtidig kan det være en fare dersom den havner i feil hender, forklarer Nyre.

Han nevner også seksuelle handlinger som et eksempel på hvordan drakten kan blir utnyttet.

– Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan seksuelle opplevelser kunne blitt stimulert med denne drakten. Det gjelder både på godt og vondt, sier Nyre.

VR-teknologi Ekspandér faktaboks Kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet kommer av det engelske ordet «virtual reality», og forkortes gjerne VR.

Teknologien skaper en illusjon av å befinne seg på et annet sted.

Brukeren både påvirker og blir påvirket av det dataskapte miljøet.

VR-drakten innebærer en tettsittende drakt, VR-briller og støyreduserende hodetelefoner.

I motsetning til VR-briller, vil man med drakten også kunne kjenne omgivelsene på kroppen.

Når illusjonen fungerer, blir brukeren mindre bevisst på den faktiske virkeligheten rundt seg. Kilde: SNL

– Umulig å forårsake skade

Produsentene bak Teslasuit mener på sin side at drakten ikke er til fare for noen.

– Det er umulig å forårsake skade med Teslasuit. Den er basert på veletablerte prinsipper for elektromuskel og nevrologisk stimulering som har blitt brukt og testet i mange år, sier selskapet i en e-post til NRK.

Produsentene forklarer at systemet med VR-drakten er fullt justerbart og kan måles nøye for hver person og under hver øvelse.

– Signaloverføringen er alltid kryptert og gjør dataene fullstendig beskyttet mot «man in the middle-angrep», mener selskapet.

Blant annet nevner de Nasa som en av sine kunder.

– Jo mer kompleks virksomhetstreningen er, dess større er behovet for treningsløsningen med Teslasuiten, sier de.