Europeiske turistområder rammet av farlig høye temperaturer

Deler av Europa går gjennom den mest ekstreme hetebølgen på et tiår. Denne uken har gradestokkene krøpet over 40 grader i flere europeiske storbyer.

Minst to personer i Romania og Polen har så langt mistet livet, og ytterligere et titalls mennesker er sendt til sykehus med skader relatert til ekstremværet, melder Reuters.

Siden 2003 har 127.000 mistet livet som en følge av hetebølger i Europa.

Myndighetene har nå gått ut med offentlige advarsler på grunn av de høye temperaturene, som er ventet å stige utover i neste uke.

Turistbyer hardt rammet

Italia opplever om dagen en gjennomsnittstemperatur som er rundt ti grader varmere enn den pleier på denne tiden av året.

Et kunstmuseum i Firenze måtte denne uken stenge dørene, fordi heten skapte problemer for klimaanlegget.

I den italienske byen Torino har fontenene blitt et naturlig samlingspunkt for innbyggere som ønsker å kjøle seg ned. Foto: Marco Bertorello / AFP

Både Roma, Sardinia og ferieøya Sicilia har hatt temperaturer på over 40 grader, og italienske myndigheter har oppfordret folk til å holde seg innendørs og drikke tilstrekkelig med vann.

Stigende varme i Sentral-Europa

Også Sentral-Europa går gjennom en periode med ekstreme temperaturer. I Albania har landets forsvarsstyrker måttet bistå brannmannskap med å få has på de mange skogbrannene som herjer i landet.

De har bedt om kriseassistanse fra EU for å forhindre at brannene sprer seg for nærme hovedstaden Tirana.

Brannmannskap har jobbet iherdig for å slukke skogbrannene i Albania. Foto: Gent Shkullaku / AFP

Den europeiske værstasjonen Meteoalarm spår at de høye temperaturene vil fortsette ut i neste uke, i både Sentral-Europa og på Balkan.