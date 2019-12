Det blå toget som glir gjennom landskapene nord for den tyske byen Bremen er det første passasjertoget i ordinær drift som går på hydrogen.

Slik erstattes forurensende diesellokomotiver. Snart følger deler av jernbanenettverket rundt Frankfurt am Main etter.

Toget kan gå opp mot 1000 kilometer før hydrogentankene skal fylles opp igjen.

Hydrogentog av typen Coradia iLint trafikkerer en strekning i den tyske delstaten Niedersachsen Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Vil også levere til Norge

Toget kjører med elektrisk kraft fra batterier som får sin energi fra brenselceller der hydrogen blandes med oksygen.

Det er det franske selskapet Alstom som produserer toget ved en av sine fabrikker i Tyskland. Og de ønsker seg også inn på det norske markedet. I en kommentar til Energimeldingen i 2014 skriver Alstom blant annet:

– Hydrogen kan erstatte diesel i norsk jernbane. I Norge drives over en tredel av jernbanestrekningene på diesel.

Fra lokførerens plass på hydrogentogets jomfrutur nær Bremervörde i Tyskland i september i fjor. Foto: PATRIK STOLLARZ

Alstom mener Regjeringen bør vurdere det de kaller en «hydrogenstrategi».

Batteritog

Jørg Westermann er enig, i hvert fall et stykke på vei. Han er daglig leder for Norsk Bane AS. Det er et konsulentselskap som leverer analyser og planer for jernbaneprosjekter i Norge og utlandet.

– På samband der det ikke er så mye trafikk og det er store investeringer knyttet til elektrifisering, kan hydrogentog være en løsning også for Norge, sier han til NRK.

Men han peker på et annet alternativ som han tror kan være enda bedre:

– Jeg holder en knapp på en kombinasjon av batteri og del-elektrifisering, sier Westermann.

Jørg Westermann sier tog drevet av hydrogen kan være aktuelt for Norge, men han peker også på alternativer. Foto: Brede Røsjø

Han tenker da på at deler av en jernbanestrekning blir elektrifisert. Når toget kjører der henter det elektrisk energi fra en kontaktledning. Kraften brukes både til å drive toget og lade opp batterier. Og de kan deretter yte kraft til toget langs en lengre strekning som ikke er elektrifisert.

Dette blir i dag vurdert, blant annet på diesel-strekningene nord for Trondheim.

Hydrogentog, ikke alltid fossilfrie

Det er tegninger av hydrogen- og vannmolekyler som dekorerer det tyske hydrogentoget. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Og hydrogentog i dag er ikke nødvendigvis fossilfrie, selv om toget ikke forurenser.

Det meste av hydrogenet lages nemlig av naturgass, som gir CO₂-utslipp.

Men det kan også fremstilles ved elektrolyse av vann. Kommer kraften til elektrolysen fra fossekraft, vindkraft eller andre fornybare kilder, er det et helt fossilfritt alternativ.

Britene kommer etter

Den britiske regjeringen vil kvitte seg med alle dieseltog innen 2040.

Der er bare 36 prosent av jernbanen elektrifisert.

Å sette opp master og legge kontaktledninger på hele jernbanenettverket blir altfor dyrt.

Disse dieseldrevne motorvognene fra selskapet Southern i Storbritannia skal bort innen 2040. Alternativet kan bli hydrogendrift. Foto: Toby Melville

Det er derfor et åpenbart behov for alternativer til diesel. Alstom er på banen også der, men har fått en konkurrent. Det er et partnerskap mellom Universitetet i Birmingham og selskapet Porterbrook, som leier ut rullende jernbanemateriell.

De har bygd om en eldre togmodell til hydrogendrift. I denne videoen forteller universitetet om prosjektet sitt.