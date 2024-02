Femti milliarder euro.

Det er beløpet et stort flertall av EUs stats- og regjeringssjefer vil overføre til Ukraina over EU-budsjettet de neste fire årene.

Men én mann nekter: Ungarns statsminister Viktor Orban.

Bidraget er avgjørende for Ukrainas evne til å forsvare seg. Det blir ikke mindre viktig av at den amerikanske kongressen fortsatt ikke er kommet til enighet om USAs pengestøtte.

På et dramatisk EU-toppmøte før jul fikk EUs ledere forhindret ungarsk blokkering av et annet avgjørende spørsmål: Ukrainas framtidige EU-medlemskap.

HOVEDPERSON: Viktor Orban lykkes ofte med å bli samtaletema nummer én ved internasjonale møter. Foto: AP

Ved hjelp av litt kreativ avstemningsteknikk fikk unionen dermed vist viktig støtte til et land som hele tiden har sett tettere tilknytning til EU som en avgjørende del av frigjøringen fra russisk makt og innflytelse.

Pengeoverføringen, derimot, sørget Ungarns statsminister Orban for å blokkere på det samme møtet.

Ekstraordinære utfordringer

Dagens ekstraordinære toppmøte er trommet sammen for å løse denne floken.

Denne gangen ser det ut til at Orbans motstandere vil sette hardt mot hardt.

Tidligere i uken rapporterte avisen Financial Times om en hemmelig EU-plan for å sabotere Ungarns økonomi hvis landet fortsetter å blokkere Ukraina-støtten.

Ifølge dokumentet avisen hadde fått tilgang til, skulle EUs øvrige ledere stanse all framtidig EU-støtte til Ungarn, hvis landets kontroversielle statsminister ikke endret syn.

KALDFRONT: Emmanuel Macron holdt paraplyen for Viktor Orban da de møttes i Paris før jul, men den franske presidenten er blant dem som begynner å miste tålmodigheten. Foto: AFP

En slik manøver ville kunne svekke den ungarske valutaen, svekke utenlandske investorers tillit og potensielt ødelegge landets økonomi.

– EU driver politisk utpressing, skrev Ungarns tilsynelatende illsinte EU-minister på X umiddelbart etter avsløringen.

Det virket dramatisk. Senere kom det imidlertid fram at «planen», ifølge enkelte, først og fremst var en beskrivelse av den ungarske økonomiens svakheter, og ikke noen konkret angrepsplan fra EUs side.

Ikke i barnehagen

I et intervju med det franske nyhetsmagasinet Le Point tirsdag denne uken, var Viktor Orban likevel klar på at han mente det faktisk finnes en EU-plan om å lamme Ungarn:

«Vi har alle sammen en del erfaring med internasjonal politikk. Vi er ikke i barnehagen. Hvis Financial Times publiserer et dokument som detaljert beskriver en plan om finansblokade av Ungarn og utpressing av oss, kan vi være sikre på at det finnes», uttalte den ungarske statsministeren.

Selv om EU-kommisjonen er blant dem som hevder de ikke har noe kjennskap til denne planen, er det liten tvil om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt i mange EU-hovedsteder.

For hvor lenge kan man la ett lands leder lamme EUs handlekraft i møte med Putins Russland?

I BRUSSEL: Enkelte var mindre entusiastiske enn andre da Volodymyr Zelenskyj besøkte Brussel i fjor. Foto: AFP

Ungarn har nylig åpnet for et kompromiss, der man kan være med på en støttepakke, under forutsetning av at landet senere kan ombestemme seg.

Ikke en fire årsplan, men bevilgninger som må vedtas på nytt hvert år.

I flere europeiske land sees det på som en dårlig løsning. Frykten er at Orban venter på mer gunstige valgresultater, sett med hans øyne.

Europaparlamentsvalget til våren kan gi økt støtte til partier som er skeptiske til å støtte Ukraina, som tyske AFD. Ungarns leder tenker at han har tiden på sin side.

Også med tanke på det amerikanske presidentvalget, der Donald Trump lenge har framstått som en stor tilhenger av Viktor Orban.

Desto viktigere er det for dagens EU-ledere å få banket gjennom langvarig støtte til Ukraina nå.

– Et farlig spill

«Ungarn kan gamble på Putin og Trump. Men det er et farlig spill», sier en anonym europeisk diplomat til den franske avisen Le Monde intervjuet tidligere denne uken.

For i det franske presidentpalasset mener man tiden er inne for «radikale tiltak» for å ødelegge Orbans veddemål.

BEGYNNER Å BLI LEI: Frankrikes president Emmanuel Macron mener tiden er inne for sterkere lut i møte med Viktor Orbans trenerings-iver. Foto: AFP

Et virkelig radikalt tiltak som har vært luftet i flere år, handler om muligheten til å frata Ungarn stemmeretten i EU. Det krever imidlertid enstemmighet blant alle de andre medlemslandene.

Inntil i fjor var det sett på som en umulighet, ettersom den daværende regjeringen i Polen ofte fungerte som Ungarns garantist og støttespiller.

Nå kan Slovakias regjering muligens spille den samme rollen. Etter å ha gått hardt ut mot videre støtte til Ukraina i valgkampen, har imidlertid landets statsminister Robert Fico virket mer innstilt på å holde seg på EU-flertallets linje i Ukraina-spørsmålet likevel.

Ulike former for økonomisk straff for alenegangen er mer sannsynlig. Bekymringen som ligger bak er at Viktor Orban opptrer som en slags agent for Vladimir Putin, på innsiden av den europeiske fellesskapet.

Selv har han sagt at han er «stolt» av sine nære bånd til Putin. Han hevder det handler om en vilje til dialog, og en vei til framtidig fred.

– Det er svært vanskelig å være alene i denne familien, sa Orban i Le Point-intervjuet denne uken.

Hvor vanskelig det blir framover, kan vi få et første svar på i kveld.