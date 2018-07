EU-kommisjonen åpner hastesak mot Polen

Polens regjering har nektet å gi etter for langvarig press fra EU. Fra tirsdag gjelder loven som vil tvinge 27 av 72 dommere i Høyesterett til gå av, med mindre president Andrzej Duda ber dem bli sittende.

Jaroslaw Kaczynski er leder for det regjerende Lov- og rettferdighetspartiet og en svært mektig mann i polsk politikk. Her fra landsmøtet 14. april i år. Han har spilt en viktig rolle i utformingen av den omstridte loven. Foto: AGENCJA GAZETA / Reuters

Ifølge den nye loven skal Høyesterett dessuten utvides til 120 dommere, hvilket betyr at nær to tredeler av dommerne skal utpekes av et Nasjonalt juridisk råd.

De fleste medlemmene der er valgt av nasjonalforsamlingen, hvor det regjerende Lov- og Rettferdighetspartiet har flertall alene.

– EU-kommisjonen mener at dette undergraver prinsippet om rettsvesenets uavhengighet, inkludert prinsippet om at dommere ikke kan fjernes, heter det i begrunnelsen fra Kommisjonen.

Må svare fort

Polen får en måned på seg til å svare. Hvis regjeringen ikke snur, kan EU-kommisjonen komme til å føre saken for EU-domstolen.

Ifølge nyhetsbyrået Ap vurderer EU også å knytte framtidige økonomiske overføringer til respekt for maktforfordelingsprinsippet.

Demonstrasjonene mot Lov og rettferdighetspartiets domstolsreform har pågått i over et år. Her fra 1. oktober i fjor utenfor Høyesterett. Foto: Alik Keplicz / AP

Ungarn og Polen sammen mot EU

EU-kommisjonen åpnet allerede i desember i fjor en «disiplinærsak» mot Polen og truet med sanksjoner i tråd med EU-paktens paragraf 7, på folkemunne døpt «atomparagrafen».

Frans Timmermans er EU-kommisjonens første visepresident og fronter sakene mot Polens rettsreformer. Her et bilde fra 27. februar. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Paragraf 7 skal sørge for at «alle EU-land respekterer EUs felles verdier», herunder respekt for menneskerettighetene, demokrati og likhet for loven. I sin ytterste konsekvens kan det føre til at landet mister sin stemmerett i EUs organer.

Men for at sanksjoner skal kunne iverksettes, må de vedtas enstemmig av Det europeiske råd, der stats- eller regjeringssjefene fra samtlige medlemsland møter.

EU-skeptikerne i Ungarn har gjort det klart at de vil støtte Polen. Det er trolig grunnen til at EU-kommisjonens siste initiativ ikke eksplisitt knyttet til paragraf 7.

Den polske regjeringens syn

Polens regjering har til nå insistert på at organiseringen av rettsvesenet er et indre anliggende.

– Loven er bindende, og vi kommer ikke til å endre noe. For øyeblikket er vårt standpunkt at vi har rett, sa utenriksminister Jacek Czaputowicz fra Fred- og rettferdighetspartiet på polsk fjernsyn mandag.

Men han sa også at Polen «alltid har respektert dommer i EU-domstolen», og viste til en dom i april som konkluderte med at Polen hadde brutt med miljøvernlover da de drev storstilt hogst i en verneverdig skog.

Dommerne vil trosse regjeringen

Høyesterettsjustitiarius Malgorzata Gersdorf utenfor domstolen under en demonstrasjon 24. juli i fjor. Foto: Alik Keplicz / AP

– Jeg vil gå til kontoret mitt onsdag, men om jeg får slippe inn er en annen sak, sier høyesterettsjustitiarius Malgorzata Gersdorf til avisa The Guardian.

En generalforsamling av høyesterettsdommere vedtok i forrige uke en resolusjon der det heter at førtidspensjoneringen er «i strid med de konstitusjonelle garantiene for domstolenes uavhengighet».

Det er ventet at dommerne vil forsøke å gå inn i bygningen med Høyesterettslokaler i samlet tropp onsdag, og en gruppe polske advokater har oppfordret til støttedemonstrasjoner samme sted.