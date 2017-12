EU aktiverer artikkel 7 – kan frata Polen stemmeretten

EU-kommisjonen forslår for første gang aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten, melder AP og siterer det statlige polske nyhetsbyrået PAP.

Artikkel 7 kalles bare «atombomben» i EU.

– Gjør dette for Polen

Artikkelen kan aktiveres ved alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene

Visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, sier at Polens reformer er brudd med EUs prinsipper. Foto: John Thys / AFP

som EU-samarbeidet bygger på. EU-kommisjonen mener Polen er i ferd med å gjøre seg skyldig i dette på grunn av en domstolsreform der domstolene underlegges politisk kontroll.

Visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, sier at unionen nå gjør dette «for Polen og landets borgere».

– Så de kan stole på en fullstendig uavhengig domstol i deres land, som er en viktig grunnmur i EUs prinsipper, sier han.

LES OGSÅ: Omstridte rettsreformer vedtatt i Polen

– Politisk motivert

Det populistiske Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), som sitter i regjering og har flertall i nasjonalforsamlingen, står bak reformen.

Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett. Samtidig skal de sittende dommerne fjernes, bortsett fra enkelte dommere som justisministeren selv har utnevnt.

– Avgjørelsen grunnløs. Etter vår mening er dette kun en politisk avgjørelse, sier Beata Mazurek, talskvinne for PiS, til PAP.

Hun legger til at EUs avgjørelse kan være knyttet til Polens beslutning fra tidligere i år om å ikke ta imot muslimske migranter fra EUs kvoteordning.

Den polske justisministeren Zbigniew Ziobro bekreftet tidligere onsdag langt på vei at EU har bestemt seg for å gå til det drastiske skrittet. Ifølge AP uttaler han at han har tatt avgjørelsen med «fatning» og insisterer på at Polen er «et lovlydig land».

Han legger til at Polen vil fortsette med reformene til tross for EUs avgjørelse.

Artikkelen fortsetter under bildet

Polens justisminister Zbigniew Ziobro sier de vil fortsette med reformene til tross for artikkel 7. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Må være enstemmig

Det må være fire femdelers flertall i EUs ministerråd hvis forslaget om aktivering av prosessen skal gå videre.

Skal det vedtas straffetiltak, for eksempel at Polen fratas stemmeretten, må det være enstemmighet.

Det er ventet at Ungarn i et slikt scenario vil komme Polen til unnsetning og blokkere for et vedtak.

– Vi vet at Ungarn kommer til å blokkere alle sanskjoner mot Polen, sier Mazurek.

Saken oppdateres.