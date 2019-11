Taliban-bevegelsen bekrefter at de i det stille har møtt amerikanske utsendinger i Doha den siste uka for å få fredsforhandlingene opp å stå igjen.

Dagen etter Trumps uanmeldte besøk i Afghanistan sier Taliban at de er klare for å gjenoppta samtalene.

– Vårt ståsted er det samme. Dersom fredssamtalene gjenopptas, så fortsetter vi fra der vi slapp taket sist, sier talsmann Zabiullah Mujahid til nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Donald Trump var i går på uanmeldt besøk hos de amerikanske soldatene på Bagram-basen i Afghanistan. Rundt 1500 soldater var til stede. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Under sin første tur til Afghanistan kunngjorde president Donald Trump at USA har gjenopptatt samtalene med Taliban. Han sa også at han tror Taliban er åpen for en våpenhvile.

– Taliban vil gjøre en avtale. Vi hadde møter med dem, og vi sa at det må være våpenhvile, og de ville ikke ha våpenhvile, og nå ønsker de våpenhvile, sa Trump.

Taliban har ikke kommentert USAs krav om en våpenhvile. Det er også uklart når offisielle forhandlinger kan starte.

USAs president Donald Trump er på jakt etter en utenrikspolitisk seier før neste års valg. Han sier at fredssamtalene med Taliban nå er gjenopptatt. Foto: Alex Brandon / AP

Til nyhetsbyrået AFP varsler den militante islamistiske bevegelsen at den ikke kan være konkret om forhandlinger med USA.

– Det er for tidlig å snakke om en gjenopptakelse av samtalene. Vår offisielle reaksjon kommer senere, sier Zabiullah Mujahid til nyhetsbyrået AFP.

Det hvite hus har ikke gitt flere detaljer. På flyturen over ble journalistene fortalt at reisen kun handlet om å vise støtte til amerikanske soldater, ikke noe om den strandede fredsprosessen med Taliban.

Afghanistans president Ashraf Ghani taler til de amerikanske soldatene under president Trumps besøk. Foto: Alex Brandon / AP

Afghanistans president Ashraf Ghani møtte USAs president på den amerikanske militærbasen Bagram. Ghani har vært på sidelinja mens USA har forhandlet direkte med Taliban.

Afghanistans leder skriver at både USA og Afghanistan står på at Taliban må akseptere en våpenhvile før en fredsavtale.

USA og islamistgruppa startet å forhandle i fjor sommer. Målet er en fredsavtale som åpner for at amerikanske soldater kan trekkes ut av Afghanistan.

Norge planla å være vertsland for neste skritt i fredsprosessen, men så la president Trump forhandlingene med Taliban på is.

Etter det NRK kjenner til, er det nå mer sannsynlig at en eventuell oppfølging med andre rivaliserende grupper i Afghanistan, legges nærmere regionen.

Besøket i Afghanistan er Trumps andre tur til en krigssone. Han var innom amerikanske soldater i Irak i romjula i fjor.

Donald Trump møtte amerikanske soldater i Afghanistan under Thanksgiving. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

President Trump fløy til Afghanistan mens amerikanerne feiret den tradisjonelle høytiden «Thanksgiving».

Tidligere i uka hadde Trump reist til landstedet sitt i Florida i det ombygde 747-flyet som kalles «Air Force One» når presidenten er om bord.

Han dro tilbake til Washington i et annet fly for ikke å skape oppmerksomhet rundt den hemmelige reisen til Afghanistan.

For å unngå spekulasjoner om hva presidenten gjorde under Thanksgiving, og for å unngå uvanlig lang stillhet på sosiale medier, hadde Det hvite hus sørget for at Trumps twitterkonto sendte ut generelle meldinger mens han var i lufta.

Tidligere denne måneden var det en fangeutveksling mellom Washington og Kabul. Dette ble sett på som et tillitsbyggende tiltak på den vanskelige veien for å få slutt på 18 år med krig.

USA invaderte Afghanistan en måned etter angrepene 11. september 2001 fordi Taliban lot terrorgruppa Al Qaida oppholde seg i landet.