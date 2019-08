Norge forbereder afghanske fredsforhandlinger

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad er nå tilbake i Qatar, der Taliban i praksis har sitt utenriksdepartement.

Både president Donald Trumps mann og forhandlere i den islamistiske bevegelsen har signalisert store framskritt. De innleder nå den niende runden med samtaler.

Talibans talsmann skriver at også general Scott Miller, som leder NATO-styrkene i Afghanistan, deltar på møtet. Han omtales som lederen for okkupasjonsstyrkene.

Hvis, eller når, USA og Taliban blir enige om en avtale, starter en krevende jobb med å forene Taliban med myndighetene og de andre afghanske grupperingene.

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad forsøker å få slutt på USAs lengste krig. Han sier at USA er klare til å inngå en fredsavtale hvis Taliban er. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Norge blir vertsland når neste skritt tas for å få slutt på 18 år med krig og 40 år med konflikt. Det er store splittelser internt i Afghanistan, og aktørene trenger et rammeverk for framtidige forhandlinger.

Det er ikke ventet at en mellom-afghansk konferanse i Norge ender med en endelig fredsavtale. Målet er å bli enige om et veikart for videre forhandlinger.

Også avtaler og avklaringer, som sikrer stabilitet mens det forhandles om en varig løsning, vil være et av hovedtemaene.

Trolig kalles det inn til en fredskonferanse i Norge kort tid etter USA og Taliban blir enige.

Norges spesialutsending til Afghanistan, Per Albert Ilsaas, fortalte chief executive (statsminister) Abdullah Abdullah at Norge arbeider med å tilrettelegge for fredskonferanse om Afghanistan, ifølge Abdullahs kontor. Foto: Chief Executive Abdullahs kontor

En av hovedpersonene i den afghanske opposisjonen, Abdullah Abdullah, sier at Norge er klar for å arrangere intra-afghanske forhandlinger. Hans kontor kom med erklæringen denne uka etter et møte med Norges spesialutsending til Afghanistan, Per Albert Ilsaas.

Abdullah, som deler makten med Afghanistans president, skriver på Twitter at han setter pris på at Norge vil være vertskap for en fredskonferanse, med tysk og amerikansk støtte.

I USA er det kritiske røster som er imot en fredsavtale med Taliban. Tidligere visepresident Dick Cheneys datter, Liz Cheney, krever å få vite innholdet i en slik avtale før USA undertegner.

– Hvis vi skal legge sikkerheten vår i hendene på fienden som huset Al Qaida før terrorangrepene 11. september, fortjener det amerikanske folk å få vite hvorfor, skriver kongressrepresentant Liz Cheney (R) i Washington Post.

Cheney hevder Taliban aldri har tatt avstand fra Al Qaida, og at terrorbevegelsen hjelper Taliban med å gjenopprette sitt autoritære islamske emirat, som USA og allierte angrep i 2001.

Cheney, som tilhører det republikanske partiet, mener president Trump kjenner en dårlig avtale når han ser en. Derfor må presidenten avvise en avtale med Taliban, akkurat som han trakk USA ut av den katastrofale atomavtalen med Iran, skriver hun.

Idag kontrollerer islamistbevegelsen Taliban rundt halve Afghanistan, og opprørerne er sterkere enn noen gang siden invasjonen i 2001, skriver nyhetsbyrået Ap.

Hittil i år er 217.000 afghanere drevet på flukt fra hjemmene sine.

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks Krigen i Afghanistan har anslagsvis kostet over 110.000 mennesker livet, mange av dem sivile afghanere.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av landet. Opprørerne forhandler med USA om våpenhvile, tilbaketrekking av utenlandske styrker og politisk medbestemmelse. Flere av terrorangrepene den siste tiden har IS tatt ansvaret for.

Taliban styrte Afghanistan fra 1996 og fram til den amerikanskledede invasjonen i 2001, som hjalp en opprørsallianse til makten.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 20.000 soldater i landet, rundt 14.000 av dem fra USA. Disse trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker.

Norge har i underkant av 60 spesialsoldater i Afghanistan, og regjeringen har besluttet at de skal være i landet ut 2019.

USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet. (Kilde: NTB)

Nordiske utsendinger har nylig møtt afghanske kvinner, som jobber for rettigheter og inkludering i fredsprosessen. Norges ambassade i Kabul tvitret om møtet denne uka.

Norge er godt skikket til å spille en rolle, sa FNs tidligere spesialutsending Kai Eide til NRK i sommer.

Den pensjonerte diplomaten mener Norge i bredere kretser er kjent for å ha den beste ekspertisen på Afghanistan.

Utenriksdepartementet sier til NRK at Norge i en årrekke har ført et aktivt fredsdiplomati i Afghanistan-konflikten.

Hvilken rolle Norge eventuelt inntar, er helt avhengig av hva partene ønsker, het det fra Utenriksdepartementet for halvannen måned siden.

Det er uklart når afghanerne kommer til Norge. Trumps mann, Khalilzad, har tidligere sagt at han håper på en avtale med Taliban innen 1. september.

Afghanistans president Ashraf Ghani har sagt at presidentvalget 28. september må gjennomføres først, mens chief executive (en administrerende direktør som fungerer som en statsminister, red.anm.,) Abdullah har sagt at valget har prioritet nå fordi det er uklart når gjennombruddet kommer.

Khalilzad var i Norge for to uker siden og orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide om prosessen med Taliban.

Når USA og Taliban har en avtale på plass, er det klart for neste skritt, som altså er intra-afghanske forhandlinger – forhandlinger mellom de afghanske gruppene.

Etter det NRK kjenner til, jobbes det nå med å kartlegge hvilke grupper og personer som bør være med når det innkalles til en fredskonferanse.

Taliban har til nå nektet å snakke med regjeringen i Kabul, som de mener er USAs «løpegutter».

Afghanske myndigheter hevder den lokale grenen av terrorbevegelsen IS er drevet inn i et fjellområde mellom Afghanistan og Pakistan. De hevder den ekstremistiske sunnimilitsen ikke lenger kontrollerer områder der det bor folk.

Lokale ledere i grenseområdene hevder derimot at IS fortsatt terroriserer landsbyer, tvangsrekrutterer gutter og forbyr jenter å gå på skole.

Selv om Taliban og IS også framstår som hverandres fiender, sier observatører at Talibankrigere kan komme til å hoppe over til IS hvis Taliban inngår en avtale med USA.