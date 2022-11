Etiopia: Semje om å stanse krigen i Tigray

– Fredsavtalen inneber ein ny dag for Etiopia, står det i ei utsegn frå Den afrikanske unionen (AU).

AU har sidan tysdag førre veke leia forhandlingane mellom dei to krigførande partia i Sør-Afrika.

I dag kunne unionen melde om eit gjennombrot.

Den etiopiske regjeringa og Tigray-styresmaktene har vorte samde om ein organisert, smidig og samordna avvæpning. Men også gjenoppretting av lov, orden og offentlege tenester, samt uhindra tilgang til humanitær hjelp.

Frigjeringsfronten til tigray-folket (TPLF) kallar avtalen for ein «ny start».

– Vi er klare for å setje i gong og gjennomføre denne avtalen, seier sjefforhandlaren for TPLF Getachew Reda.

Her signerer sjefforhandlar for Etiopias regjeringa Redwan Hussein og sjefforhandlaren for TPLF Getachew Reda avtalen. Foto: PHILL MAGAKOE / AFP

Han seier også at dei har måtta inngå smertefulle innrømmingar, men at det var nødvendig for å byggje opp tilliten mellom partane.

Sjefforhandlaren til den etiopiske regjeringa understrekar at avtalen no må følgast opp.

– Det no opp til oss alle å følgje denne avtalen, seier Redwan Hussein.

Humanitær krise

Krigen har vart i to år og ført til ei enorm humanitær krise for sivilbefolkninga i Tigray.

Tusenvis av menneske har mista livet i kampane, og fleire millionar har måtte flykte frå heimane sine.

Det har også vore meldt om overgrep mot sivilbefolkninga og ei større svoltkatastrofe på grunn av manglande naudhjelp.

I mai 2021 krangla ei kvinne i Tigray i Etiopia med andre om korleis fordele gule erter. Sidan krigen starta har lande vore prega av ei svoltkatastrofe. Foto: Ben Curtis / AP

– Det er viktig at alle partar no bidreg til at det blir slutt på kamphandlingar og at reelle og berekraftige forhandlingar kan følgje. Meldingane frå forhandlingane i Sør-Afrika gir håp om det, seier Kirkens Nødhjelps landsdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg til NRK.

– For å kunne nå ut til alle som treng humanitær støtte i Tigray og ulike område i Etiopia, er ein slutt på kamphandlingar nødvendig.

Krigen starta 4. november 2020. Då sat regjeringa i Addis Abeba i gong ein storstilt offensiv i Tigray for å avsette dei regionale leiarane. Desse leiarane hadde lenge vore på kollisjonskurs med statsminister Abiy Ahmed.

– Barn døyr kvar einaste dag

Så seint som for to veker sidan åtvara sjefen i Verdshelseorganisasjonen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mot eit folkemord i Tigray.

Han kjem sjølv frå området, og har familie som er hardt ramma av krigen.

– Det finst ingen annan situasjon i verda der 6 millionar menneske har vore omleira i nesten to år. Bankvesenet, mat, elektrisitet og helsevesenet blir brukt som våpen i krigen, seier han.

På grunn av tørke og den alvorlege matkrisa har mange flykta internt i Etiopia. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Han understrekar at sjølv menneske som har pengar, svelt fordi dei ikkje har hatt tilgang på banktenester på to år.

– Barn døyr kvar einaste dag av undernæring.