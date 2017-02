Erna Solberg: Propaganda fra Russland

Artikkelen oppdateres.

I en pressemelding fredag sier den russiske ambassaden i Oslo at tilstanden i forholdet til Norge på det politiske området er «utilfredsstillende».

Ambassaden mener også at Norge har kommet med «usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk», og at det går utover samarbeidet mellom de to landene.

– Det er ingen ting i de uttalelsene som er nytt for oss. Dette er gjentagende synspunkt som kommer med ujevne mellomrom, kommenterer statsminister Erna Solberg.

Sammen med utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Søreide Eriksen deltar hun på den årlige sikkerhetskonferansen i München.

– Dette oppfatter vi som mer av den tydelig propagandamaskinen til Russland, der de ønsker å påvirke og sette dagsorden overfor media og det norske folk, når vi egentlig skal diskutere sikkerhetspolitikk, og hvordan vi kan ruste oss sammen i en allianse, sier Solberg.

– Alternativt virkelighetsbilde

Hun sier Brende og Lavrov hadde gode samtaler i dag, og bedyrer at forholdet ikke er så ille som den russiske ambassaden hevder. I München fikk hun derfor spørsmål om hun mener Russland taler med to tunger.

– Jeg vil ikke gi slike karakteristikker av vårt naboland. Vi opplever at vi har et godt forhold i de bilaterale samtalene. Men vi har stått sammen med Nato-land når det gjelder sanksjoner, fordi Russland har begått store brudd på folkeretten i Europa. Deres virkelighetsbilde er helt alternativt i forhold til det vi mener er riktig, sier Solberg.

Sanksjoner etter annektering

Russlands annektering av Krim har ført til et kaldt forhold mellom Russland og europeiske land.

EUs sanksjonsliste skal være bakgrunnen for visum-nekten til stortingspolitikerne Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell. Stortingets utenriks- og forsvarskomité skulle etter planen ha besøkt Moskva i starten av februar, men turen ble avlyst etter at Solhjell og Grande ikke fikk visum.

Bakgrunnen er ifølge russerne at Sergej Narysjkin, tidligere leder for underhuset i nasjonalforsamlingen, Statsdumaen, ble nektet innreise til Norge for å delta i den Europeiske konferansen for parlamentspresidenter. Narysjkin, som nå er sjef for Russlands utenriksspionasje, står på EUs sanksjonsliste og får ikke lov til å besøke eller reise gjennom EU-land.

– Når det gjelder eklatante brudd på folkeretten, må vi andre land stå opp. Også små land som Norge. De har annektert en bit av et land de selv har garantert grensene til. Det er ikke akseptabelt, sier Solberg.