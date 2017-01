Erna frykter tøff Brexit

– Vi opplever noen ganger når vi diskuterer med Storbritannia, at farten deres er begrenset, fordi det er så lenge siden at de har forhandlet på egen hånd, sier Erna Solberg til Reuters.

Solberg sier at britene er rustne på internasjonale forhandlinger etter å ha vært innenfor EU i fire tiår.

– Jeg frykter en tøff Brexit, men håper vi vil finne en god løsning, sier statsministeren, ifølge The Guardian.

Solberg sier hun håper at Storbritannia vil klare å forhandle frem en avtale som sikrer et tett forhold til EU, men at det ikke vil bli lett.

Erna Solberg uttalte seg om temaet da hun besøkte sentrum-høyre-partiet CSU i Bayern i går.

– Mangler ferdighetene

Uttalelsene hennes styrker utsagnene fra Sir Ivan Rogers, som sluttet som Storbritannias EU-ambassadør denne uken. I sin avskjeds-e-post advarte han nettopp om mangelen på forhandlingserfaring på britisk side.

– I motsetning til det noen tror, så er ikke frihandel noe som skjer av seg selv, skrev Sir Ivan Rogers.

Theresa May sier at hun planlegger å begynne prosessen med å tre ut av EU allerede i slutten av mars.

Men David Camerons tidligere handelsutsending, Johnathan Marland, sier at han ikke tror at Whitehall har ferdighetene som trengs for å utføre vellykkede Brexit samtaler.

Whitehall er det administrative sentrum for den britiske regjeringen.

Myk eller hard Brexit

Noen representanter for de britiske myndighetene, som finansminister Philip Hammond, argumenterer for en myk Brexit.

Det innebærer et Storbritannia som blir på innsiden av EUs indre marked. Det kan bety at britene vil satse på et forhold til EU som ligner det Norge har, for å hindre at de økonomiske konsekvensene ved Brexit blir for store.

Noen presser på for en hard Brexit. Det betyr et Storbritannia utenfor EUs indre marked og tollunionen.

Andre igjen insisterer på at Storbritannia må bryte forhandlingene dersom EU ikke vil diskutere prinsippet om fri flyt av mennesker over landegrensene og hvor stor makt EU-domstolen skal ha.

Solberg sier til Reuters at hun tror det vil bli vanskelig for Storbritannia å akseptere EUs fire friheter: fri flyt av varer, tjenester, penger og mennesker, uten å ha stemmerett i Det europeiske råd.

Samtidig har hun et håp om at «vi finner en løsning som gjør at Storbritannia forblir en viktig partner i mange av de europeiske aktivitetene som vi trenger dem som partner i».