Erdogan lover detaljer om Khashoggis skjebne

Hva skjedde med den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober?

Det er det store spørsmålet etter flere uker med lekkasjer til statskontrollerte tyrkiske medier og motstridende påstander fra det saudiarabiske regimet.

President Erdogan har varslet at han vil fortelle «den nakne sannhet» fra egen munn under en tale til regjeringspartiet AKP i dag.

Der vil han presentere detaljerte beskrivelser om den saudiarabiske journalistens skjebne.

Hva som skjedde bak disse lukkede dørene til Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, skal president Erdogan i dag dele sine opplysninger om. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Dette har skjedd siden Khashoggi forsvant

3. oktober melder nyhetsbyrået Reuters at Jamal Khashoggi har forsvunnet.

5. oktober sier Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i et intervju med Bloomberg at tyrkiske myndigheter gjerne må gjennomsøke konsulatet.

6. oktober starter tyrkiske myndigheter etterforskning. Dagen etter sier tyrkiske kilder at de mistenker at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet og at 15 saudiarabiske statsborgere ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen. Saudi-Arabia avviser anklagene.

8. oktober ber Tyrkia om tillatelse til å gjennomsøke konsulatet.

14. oktober har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias kong Salman sin første telefonsamtale om saken. De blir enige om å etablere en felles arbeidsgruppe.

15. oktober går tyrkiske etterforskere inn i konsulatet. Der blir de i åtte timer.

16. oktober opplyser Erdogan at det ble funnet giftige substanser som var blitt «malt over» i bygningen. En ikke navngitt tyrkisk tjenestemann sier til AP at politiet har funnet «sikre beviser» for at Khashoggi ble drept i konsulatet.

Samme dag returnerer Saudi-Arabias konsul til Istanbul, Mohammed al-Otaibi, til Riyadh.

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser til Riyadh der han møter kong Salman, kronprins Mohammed bin Salman og utenriksminister Adel al-Jubeir i Riyadh.

17. oktober reiser Pompeo til Tyrkia, der han diskuterer saken med Erdogan og utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

18. oktober avsluttet tyrkisk politi gjennomsøkningen av den saudiarabiske konsulens bolig i Istanbul.

19. oktober leter tyrkisk politi flere steder i Istanbul-området etter Khashoggis levninger, samtidig med at flere amerikanske medier navngir noen av saudiaraberne som skal ha vært sentrale i den angivelige likvidasjonen.

20. oktober bekrefter Saudi-Arabia at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet.

21. oktober kaller Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir drapet på Khashoggi for «en fryktelig feiltakelse». Men han fastholder at kronprins Mohammed bin Salman ikke visste noe om drapet. Saudiarabiske myndigheter vet heller ikke hvor liket av Khashoggi er, hevder Jubeir.

«Rettferdighet»

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har systematisk lekket en mengde informasjon de siste ukene. Dersom informasjonen de har kommet med stemmer, omfatter bevisene lydopptak inne fra konsulatet.

Bevis for påstanden om at et «drapsteam» tok med seg en beinsag til Istanbul, er også blant det som etterlyses.

Erdogan har så langt ikke anklaget Saudi-Arabia direkte for å ha drept Khashoggi.

Han har i stedet foretrukket å legge press på kongedømmet gjennom kalkulerte lekkasjer til regjeringsvennlige medier, påpeker analytikere. Det har gitt ham et ønsket grep om saken og en fordel i forhold til de skjøre alliansene i Midtøsten, sier de.

– Vi er ute etter rettferdighet her. Dette vil bli avslørt i all sin nakne sannhet, sa Erdogan i en tale søndag.

Demonstranter med plakater av den saudiarabiske journalisten i Washington, D.C., med krav om at drapet får konsekvenser for samarbeidet med Saudi-Arabia. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Haspel på vei

Omer Celik, talsmann for Erdogans regjeringsparti, fastslo mandag at drapet var «planlagt på ekstremt barbarisk vis».

Erdogan-rådgiver Yasin Aktay skrev i avisen Yeni Safak at Riyadhs versjon av hendelsene «føles som en hån mot vår etterretning».

CIA-direktør Gina Haspel skal være på vei til Tyrkia tirsdag, men detaljene om besøket er ikke offentliggjort. Foto: Evan Vucci / AP

CIA-direktør Gina Haspel skal være på vei til Tyrkia tirsdag, men detaljene om besøket er ikke offentliggjort.

Saudi-Arabia har en rekke ganger endret forklaring i saken.

I helgen erkjente myndighetene omsider at Khashoggi ble drept på konsulatet, men de hevder det skjedde ved en feiltakelse og uten kronprins Mohammed bin Salmans kjennskap.