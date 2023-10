Erdogan foreslår svensk Nato-medlemskap for parlamentet

Mandag la Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan frem et forslag om å inkludere Sverige i forsvarsalliansen Nato for det tyrkiske parlamentet. Det rapporterer Reuters.

Han anbefaler den tyrkiske nasjonalforsamlingen å stemme «ja». Når avstemningen gjennomføres, er den tyrkiske presidenten derimot ordknapp om.

Erdogans' anbefaling kommer kun dager etter at flere av Natos medlemsland ga uttrykk for at de er lei av å vente på Tyrkias svar.

Jens Stoltenberg under NATO-møte i Oslo. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Mange allierte gir uttrykk for utålmodighet. Jeg er selv utålmodig, sa Stoltenberg nylig om situasjonen rundt Sveriges medlemskap i Nato.

Gledelig nyhet

– Gledelig nyhet at Tyrkias president Erdogan nå har overlevert ratifikasjonsdokumentene til det tyrkiske parlamentet. Nå gjenstår det for parlamentet å behandle saken. Vi ser frem til å bli medlem av Nato.

Det skriver Sveriges statsminister Ulf Kristersson på X.

Tirsdag møter Kristersson Nato-sjef Jens Stoltenberg i Stockholm.

Det er halvannet år siden det ble enstemmig vedtatt å invitere Sverige og Finland inn i forsvarsalliansen. Invitasjonen kom som følge av Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Recep Tayyip Erdogan, Jens Stoltenberg og Ulf Kristersson under Nato-toppmøte i Vilnius. Foto: Nato

I mars i år var et nødvendige tre-fjerdedels flertall på plass i den svenske riksdagen.

De ga et historisk «ja» til Nato. 17. mai ble søknaden sendt. Siden den gang har den svenske søknadsprosessen mer eller mindre stått på stedet hvil.

Koranbrenninger og kurdiske dissidenter bosatt i Sverige, de diplomatiske blemmene har vært mange for svenskene og for Stoltenberg.

Nå ser søknadsprosessen å være i bevegelse igjen, men Tyrkia er ikke alene om å stanse svenskenes søknad.

Mangler to stemmer

Alle de 31 Nato-landene må være enige før det kan tas opp et nytt medlem i organisasjonen.

Sverige mangler både Tyrkia og Ungarn.

Ungarns statsminister Viktor Orban har tidligere sagt at det for Ungarn ikke haster å ratifisere Sverige. Samtidig har han gitt uttrykk for at Ungarn ikke vil bli det siste landet som ratifiserer Sveriges medlemskap.