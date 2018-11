Byen heter Paradise, og har vært et sted hvor mange eldre mennesker har tilbrakt sine pensjonsår. Men den siste uken har stedet vært alt annet enn et paradis.

Byen er nærmest utslettet, og alle de 27.000 innbyggere har mistet hjemmene sine. Det er i Paradise mange av de 42 som er omkomne i brannen så langt er funnet. Brannene omtales som de dødeligste brannene noensinne i California.

Pasienter reddes ut fra sykehuset i Paradise kort tid før det brant ned sist torsdag. Foto: JOSH EDELSON / AFP

– Nå er det over

Allyn Pierce jobber som sykepleier ved Feather River Hospital i Paradise. Da han på torsdag skulle kjøre ut av byen i bilen sin møtte han en vegg av flammer og var nødt til å snu. Han ble sittende fast mellom biler som enten var blitt forlatt av eierne sine eller som var begynt å brenne.

– Jeg tenkte at nå er det over. Jeg kommer til å dø i smeltende plast, sier Pierce til The New York Times.

Mange av de omkomne har blitt funnet i utbrente biler. Flere personer har også blitt funnet døde ved siden av bilene sine. De rakk aldri å sette seg i bilen før de døde av røyken fra flammene.

Oppstår fordi de voldsomme temperaturforskjellene gjør at vind stiger raskt opp og begynner å rotere. Temperaturen kan nå over tusen grader celsius. Du trenger javascript for å se video. Oppstår fordi de voldsomme temperaturforskjellene gjør at vind stiger raskt opp og begynner å rotere. Temperaturen kan nå over tusen grader celsius.

Hørte på musikk for å holde redselen i sjakk

Pierce holdt jakka opp mot vinduet for å beskytte seg mot den intense heten. Han satte på Peter Gabriels sang «In your eyes» for å holde redselen i sjakk.

Han tok fram telefonen sin og spilte inn en hilsen til familien:

– Hvis ikke dette går, vil jeg at dere skal vite at jeg virkelig forsøkte å komme meg ut, forteller han at han sa.

Så kom det plutselig en bulldoser og skjøv en brennende bil vekk. Dette frigjorde akkurat nok plass til at han fikk manøvrert sin egen bil forbi.

Mange ble fanget av flammene, mens de satt i bilen i byen Foto: Lars Os / NRK

Men istedenfor å kjøre vekk, snudde han og kjørte tilbake til Paradise.

Organiserte provisorisk sykestue

Pierce kjørte tilbake til sykehuset. Der møtte han kolleger og folk fra nabolaget som var blitt skadd i brannen og som trengte hjelp.

Sammen med brannfolk og andre redningsarbeidere organiserte de en provisorisk sykestue på parkeringsplassen. De brøt seg inn i det stengte sykehuset for å finne nødvendig utstyr, skriver Today online.

Utstyret stod igjen på parkeringsplassen etter at pasientene fra Feather River Hospital var blitt evakuert. Foto: Rich Pedroncelli / AP

– Vi jobbet godt sammen. Det var nesten litt god stemning og fascinerende å ta del i, sier Pierce.

Men så begynte også sykehuset å brenne. Pasientene ble evakuert til helikopterets landingsplass. Etter hvert fikk brannfolkene ryddet en trygg vei ut av det brennende infernoet.

Pasientene ble brakt inn i biler, og de kunne alle kjøre vekk derfra. Men mange er døde etter brannen i Paradise, og arbeidet med å kartlegge omfanget har startet. Letemannskaper med hunder som er trent opp for å finne levninger etter mennesker er sendt inn i området, og antallet døde forventes å stige.

Samtidig fortsetter brannen. Det brenner i et område som er 840 kvadratkilometer stort, og 8.000 brannfolk er satt inn i kampen mot flammene.

Feather River Hospital ble tatt av flammene. Foto: Josh Edelson / AFP