Én røyk om dagen gir stor økning i risiko for slag og hjerteinfarkt

For lungekreft er det en mer direkte sammenheng mellom risiko og antall sigaretter om dagen, ifølge professor Allan Hackshaw ved University College of London.

Mange rike land har gjennomført stump-røyken kampanjer, og det er innført forbud mot røyking på arbeidsplasser og offentlige steder. Foto: ScanStockPhoto

– Men det er ikke riktig for hjerteinfarkt og slag, der én sigarett om dagen gir en risikoøkning på omkring 50 prosent av risikoen for en hel pakke. For å innkassere de store fordelene når det gjelder hjerte- og karsykdommer må folk kutte røyken helt, sier Hackshaw til nyhetsbyrået AFP.

Forskere ved University College of London har analysert 141 tidligere studier av sammenhengen mellom røyking og helse. Resultatet er publisert i det britisk medisinske tidsskriftet BMJ, som utgis av et forlag eiet av den britiske legeforeningen.

Tobakk dreper 7 millioner i året

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør 7 millioner mennesker hvert år som følge av røyking. 890.000 av disse dør fordi de er utsatt for andres røyking.

WHO skrev i sin rapport for 2017 at det er vel én milliard røykere i verden, og 8 av 10 bor i land med lav eller middels inntekt. En del av ofrene er barn som jobber på tobakksplantasjer, og barn er også svært utsatt for konsekvenser av passiv røyking.

Røyking var et naturlig innslag i amerikanske filmer i mye av etterkrigstiden. Her Humphrey Bogart og Lauren Bacall i filmen "To hage and hage not" fra 1945. Foto: Scanpix / NANA PRODUCTIONS/SIPA

Reklameforbud og avgifter hjelper

Ifølge WHO har 29 land totalforbud mot tobakksreklame. Forbud reduserer forbruk med i snitt sju prosent, mener Verdens helseorganisasjon.

WHO publiserer hvert år en tobakksrapport med oversikt over prisen på en tjuepakning i alle land i verden. Der framgår det også hvor store avgifter det enkelte land har på tobakk, og det er en klar sammenheng mellom pris og forbruk.

En økning på 10 prosent i pris reduserer forbruket med mellom 4 og 5 prosent, konkluderer WHO.

I mange fattige land bruker innbyggerne rundt 10 prosent av familiens inntekt på sigaretter, ifølge WHO. Foto: Colourbox.com

Fattige land mest utsatt

Folk i fattige land er langt mer eksponert for tobakksreklame enn befolkningen i den rike del av verden. Sannsynligheten for å bli eksponert for reklame på radio, TV eller i form av plakater er 81 ganger større i land med lav gjennomsnittsinntekt, sammenliknet med høyinnteksland, konkluderer en internasjonal studie.

I mange lavinntektsland er det fortsatt mulig å kjøpe bare én sigarett i stedet for en hel pakke. Det bidrar til å lokke barn og unge til å bli avhengige av sigaretter.

Derfor vil også WHO ha et verdensomspennende forbud mot salg av én og én sigarett.

Den siste forskningsrapporten tyder på at bare én om dagen er farlig nok.

