Stemmelokalene stenger klokken 23.00 i kveld. Etter en hektisk valgkamp skal velgerne i Italia ta stilling til det venstresiden har forsøkt å framstille som et dramatisk, eksistensielt valg.

Skal Italia virkelig få en statsminister med røtter i nyfascismen, etterfølgerne etter diktatoren Benito Mussolini? For enkelte velgere er det en uutholdelig tanke.

«Født under Mussolini. Jeg vil ikke dø under Meloni. Gud hjelpe oss», hadde en eldre mann skrevet på en plakat han hadde tatt med seg til Piazza del Popolo, der sentrum/venstrepartiet Partito Democratico arrangerte avslutningsmøte i Roma fredag ettermiddag.

Partileder Enrico Letta var klar i sitt budskap fra scenen noen hundre meter lenger borte: Giorgia Melonis høyreside er tilbakeskuende, autoritær og nasjonalistisk. Italia må se framover. «Vi kan ta dem igjen! Vi kan vinne på søndag!»

HÅPEFULL: Stefano Giordani (20) håper på sentrum/venstre-seier, men han legger ikke skjul på at det ser vrient ut. Foto: Simen Ekern

20 år gamle Stefano Giordani, aktivist i det Demokratiske partiets ungdomsbevegelse, håper Letta har rett.

– Høyresiden ser mot Victor Orbán og Vladimir Putin. Vi vil ha en politikk orientert mot Europa, sier han. Det er valget Giordani håper et flertall av velgerne er enige med ham i, men han legger ikke skjul på at det ser vanskelig ut.

– I Italia spår man alltid seier til høyresiden før valg. Akkurat i år må jeg innrømme at det virker som en riktig spådom.

Klimakamp og valgflesk

Forfatteren Roberto Saviano er blant dem som mener venstresiden ikke har lykkes i å vise fram noe alternativ. «Venstresiden ber folk om å stemme mot høyresiden, men de mangler en politisk visjon eller et økonomisk alternativ», hevdet han i en artikkel i The Guardian tidligere denne uken.

KLIMAMARSJ: Fridays For Future i Roma fredag denne uken.

Etter den verste tørke- og flomsommeren i Italia i manns minne, kunne man tenke seg at klimakampen kunne ha vært en slik visjon.

Enrico Letta har snakket om klima, men ikke nok til å tilfredsstille de 30.000 ungdommene som fredag fylte Romas gater med slagord som krevde en helt annen klimabevissthet hos alle politikere.

18 år gamle Lucrezia, med slagord mot smeltende isbreer på en papp-plakat rundt halsen, skal stemme for første gang i år. Hjemmesitting er ikke aktuelt.

VIL BLI HØRT: Lucrezia er 18 år, og skal stemme for første gang. Foto: Antonia Cimini

– Å stemme er en rettighet, og rettigheter må man benytte seg av, ellers kan de forsvinne, sier hun.

Likevel: Det blir uten noen særlig entusiasme.

– Det er ingen som representerer oss, det er ingen som gir oss håp. De unge er fortapte i denne politiske virkeligheten, som ikke forholder seg til oss. De må lytte til oss. Det er alvor nå.

Det har vært en valgkamp preget av enkelte ivrige forsøk på å kapre unge velgere. 85 år gamle Silvio Berlusconis inntreden på TikTok, for eksempel, ble lagt merke til. Men det holder ikke, roper Sara Sessa, en av organisatorene av klimamarsjen, fra scenen.

– Alle vil ha våre stemmer, de har kommet seg på TikTok for å få de unges stemmer, men det holder ikke! Vi vil bli hørt, vi vil delta, for politikken skapes i gatene!

METROAKSJON: Sara Sessa fra Fridays For Future i Roma. Foto: Simen Ekern

Femstjerners innspurt

Politikken skaper kanskje i gatene også, men akkurat i dag avgjøres mye ved stemmeurnene.

Kampen har vært dominert av Giorgia Melonis høyrekoalisjon på den ene siden og Enrico Lettas sentrum/venstre-parti på det andre. Meningsmålingene har pekt tydelig mot en ytre høyre-seier, men italiensk politikk har som vanlig rom for overraskelser. I år kan det nok en gang være Femstjernersbevegelsen som står for de største.

Populistpartiet snudde opp ned på den politiske virkeligheten i landet ved valget i 2013. De fikk nesten en fjerdedel av stemmene, etter en valgkamp der de færreste av konkurrentene hadde tatt dem ordentlig på alvor.

Det er noe slikt partileder Giuseppe Conte håper å gjenta natt til mandag. «De trodde vi var døde, de har tatt feil igjen», sa en ivrig Conte fra scenen på valgkampavslutningen i Roma fredag kveld, da han henviste til profilerte politikere som forlot Femstjernersbevegelsen da nyvalget ble et faktum tidligere i sommer.

STERK SLUTTSPURT: Uoffisielle meningsmålinger antyder at Femstjernersbevegelsen, med tidligere statsminister Giuseppe Conte i spissen, kan gjøre et godt valg. Foto: Cecilia Fabiano / AP

På grunn av italienske valgregler er de siste meningsmålingene to uker gamle, og gir Femstjernerne rundt 12–13 prosents oppslutning. Men «uoffisielle» målinger har svirret rundt over alt de siste dagene.

De antyder at Contes lag har hatt suksess med en valgkamp som har vært tungt konsentrert sør i landet, der mange setter pris på partiets merkesak – en slags minimums-borgerlønn. En bedre oppslutning kan sørge for en mindre overbevisende seier for høyresiden, og skape en mer usikker situasjon.

Tilbake på Piazza del Popolo er ikke den unge sentrum/venstre-aktivisten Stefano Giordani særlig optimistisk med tanke på et tverrpolitisk samarbeid for å forhindre en ytre høyre-regjering.

Etter intens krangling gjennom flere år, men kanskje særlig i sommer, er det vanskelig å se for seg et formalisert samarbeid mellom Femstjernersbevegelsen og PD.

– Det er synd å si det, men jeg tror det er for sent. Den døren er lukket, sier 20-åringen.

KAN VINNE: Giorgia Meloni på valgkamp i Caserta Foto: Simen Ekern

Det meste tyder fortsatt på at det er høyresidens dronning som blir Italias neste statsminister. I kveld samles Giorgia Meloni og hennes tilhengere til valgvake på hotell Parco dei Principi i Roma. De første valgdagsmålingene er ventet klokken 23.00, mens det endelige resultatet ikke blir klart før mandag.