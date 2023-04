En drept og flere skadd i angrep i Tel Aviv

Flere medier skriver at det både er israelske statsborgere og utenlandske turister blant de skadde.

En 30 år gammel mann og fem turister er skadd, melder isralske Haaretz.

Det israelske utenriksdepartementet skriver på Twitter at politiet fikk melding om at et kjøretøy kjørte inn i personer på strandpromenaden i Tel Aviv.

Først skal to personer ha blitt skutt på promenaden i Tel Aviv, før en person forsøkte å kjøre inn i fotgjengere i samme område, skriver Jerusalem Post. Ifølge avisen er det både israelere og turister blant de skadde.

Den israelske avisen Haaretz skriver at angriperen også er skutt. Avisen skriver at det var sivile som skjøt angriperen.

Den militante palestinske organisasjonen Islamsk jihad sier i en uttalelse at «angrepet er et naturlig og legitimt svar på okkupasjonensmaktens forbrytelser mot det palestinske folket»

Mobiliserer reservestyrker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mobiliserer ekstra grensepoliti og beordrer militæret til å sette inn ekstra styrker mot fremtidige terrorangrep, melder Reuters.

Uttalelsen kommer kort tid etter at en mann er drept i Tel Aviv og flere skadd i det israelske myndigheter betegner som et terrorangrep.

To søstre som opprinnelig er britiske ble tidligere på fredag drept i et angrep i bosettingen Hamra på Vestbredden.

Voldsom opptrapping

Angrepene kommer etter de siste dagens opptrapping av angrep mellom Israel og Hamas.

Torsdag ble det skutt minst 34 raketter mot Israel fra libanesisk grunn.

Natt til fredag gjennomførte Israel flyangrep mot Hamas-mål på Gazastripen og Libanon.