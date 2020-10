En vanlig politisk debatt på 90 minutter ble gjennomført i Salt Lake City i natt.

Det kjennes som noe litt nytt for amerikaneren som er blitt vant til Donald Trumps stil.

Koronapandemien ble naturlig nok det viktigste temaet, men Kamala Harris (55) og Mike Pence (61) var også innom økonomi, klimapolitikk, høyesterett og utenrikspolitikk i en 90 minutter lang meningsutveksling som neppe får veldig mange amerikanere til å endre mening om hvem de skal stemme på.

Et par timer etter debatten mente 59 prosent av CNNs seere at Harris gjorde det best i debatten, mens 38 stemte på Pence. Hos Fox News er det Pence som utpekes som vinner, med 69,7 prosent av stemmene.

Mike Pence og Kamala Harris bak pleksiglass i debatten. Foto: Reuters / NTB

Vek unna dødstall og smittevern

Mike Pence unnlot nokså kategorisk å svare direkte på mange av spørsmålene han ble stilt.

Det viktigste var nok hvorfor så mange flere amerikanere har dødd av covid-19 enn det som er tilfelle i andre industriland.

– Presidenten har satt amerikanernes helse først og innførte reiserestriksjoner fra Kina som den første presidenten i amerikanske historie, sa Pence.

Han hevdet at disse restriksjonene reddet hundretusener av menneskeliv og la til at langt flere amerikansere ble smittet av svineinfluensaen i 2009 da Joe Biden var visepresident. «Problemet» for Pence er bare at viruset den gangen var langt mindre dødelig.

Pence vek også unna da han ble spurt om hvordan han kan vente at folk skal respektere smittevernreglene når presidentens egen administrasjon ikke gjør det;

– Donald Trump stoler på det amerikanske folket, sa Pence, før han la til at demokratene ønsker at staten skal ta over folks liv i kampen mot pandemien.

Lett for Harris

Mange kommentatorer i USA mener ikke overraskende at Kamala Harris var bedre enn Pence i sine svar om pandemien. Det er ikke er særlig rart siden hun er i alt annet enn forsvarsposisjon.

Hun lovet en storsatsing på smittesporing og testing og gratis vaksiner til alle amerikanere om hun og Joe Biden vinner valget. Deretter snakket hun direkte til velgerne:



– Det amerikanske folket har sett de største feilgrepene utført av noen president i amerikansk historie. 28. januar fikk de vite at viruset var dødelig og at det spres gjennom lufta, men de lot være å fortelle dere det. De sa det var en løgn og gjorde det til en politisk sak å bruke munnbind.

Høyre-Harris

I en valgkamp med langt færre valgmøter enn det vi er vant til, var debatten i natt den viktigste anledning Kamala Harris hadde til å presentere seg for det amerikanske folket.

Hun dro igjennom CV-en sin og la vekt på at hun er et barn av innvandrere.

Men hun gjorde lite for å framstå som et politisk alternativ til Joe Biden ikke minst for unge velgere som synes han står for langt til høyre.

Harris snakket mer om at Biden ikke vil øke skattene enn hun gjorde om klimapolitikk.

Og hun understreket flere ganger at Biden ikke er imot fracking, den lite miljøvennlige prosessen som henter opp skiferolje fra bakken.

Hun vek imidlertid unna et spørsmålet om det radikale klimaforslaget The Green New Deal som kongressrepresentanten Alexandria Ocasio Cortez la fram og Harris var den første i senatet som gav sin støtte til.

Fridde til republikanere i Pennsylvania

Svarene til Harris virket mer rettet mot vippevelgere i delstater som Pennsylvania, som avgjorde valget sist, enn mot den enorme andelen velgere som er under 30 år ved dette valget.

De er opptatt av klimapolitikk og mer venstreradikale økonomiske tiltak.

Jeg fulgte debatten i natt både på TV og gjennom en chat på nettplattformen Discord som studenter ved et universitet i Pittsburgh har opprettet. Der var flere irriterte over at Harris hørtes mer ut som Ronald Reagan enn Bernie Sanders.

Det var svært lite snakk om unge mennesker i nattens debatt. Selv om Harris sa at hun vil hjelpe 20-åringer som ikke har råd til å betale husleia og står oppe i en økonomisk katastrofe etter pandemien. Hun lovet selvsagt også å melde USA inn igjen i FNs klimaavtale.

Pence kunne ikke love fredelig maktovertakelse

Mike Pence hoppet elegant over mange av spørsmålene han fikk. Også det om hvorvidt han kunne love at Trump vil sørge for en fredelig maktovertakelse dersom han taper valget.

Da Kamala Harris fikk samme spørsmål, kom hun bare med en appell til folk om at de må stemme og helst så raskt som mulig. Demokratene drømmer om et valgskred som kan gi et tydelig resultat allerede på valgkvelden.

Men det er usikkert hvor mange nye velgere som ble rekruttert i kveld. De fleste målinger viser at folk allerede har bestemt seg.