– Hvis man hele livet går rundt og er redd, hvis du er redd for å snakke om noe, hvis du er redd for å gjøre noe, så er det ikke noe liv, det er bare et liv i redsel.

Det sier den 18 år gamle moskovitten Jekaterina til NRK. Hun er med i et miljø av politiske aktivister rundt opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnij, som mandag på nytt ble pågrepet etter å ha sonet 30 dager i fengsel etter en uautorisert protest.

Opposisjonspolitikerens kamp mot et stadig mer korrupt og undertrykkende Russland har ført til at han flere ganger er blitt banket opp, arrestert og fengslet, men har også gjort ham populær hos unge russere.

Selv om hun er bare er 18 år gammel, sier Jekaterina til NRK at også hun er blitt arrestert og banket opp av politiet.

Jekaterina (t.v.) og venninnen Anna er henholdsvis 18 og 19 år gamle. Ingen av dem ønsker seg en fremtid i Russland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Til tross for julingen fortsetter hun å delta i ulovlige demonstrasjoner, men sier til NRK at hun har mistet troen på at aksjonene skal ha noen effekt.

– Jeg ser ikke noe perspektiv for utvikling, her i Russland bryr ingen seg om deg. For regjeringen betyr jeg ingen ting, her lever du helt på egen hånd, sier Jekaterina til NRK.

Hennes ett år eldre venninne, Anna, vil også bort fra Russland. Fremtidsdrømmen er ganske enkel.

– Min historie i dette landet slutter med at jeg sparer opp penger, reiser og lever lykkelig i et annet land.

50 prosent flere på to år

Meningsmålingsinstituttet Wciom har hvert år siden 2011 spurt russisk ungdom mellom 18 og 24 år om de vil flytte permanent til utlandet.

Siden 2016 har andelen som kan tenke seg å flytte økt, fra 21 til 31 prosent, en økning på nesten 50 prosent på to år.

Under president Vladimir Putin har Russland sunket til 135. plass på Transparency Internationals liste over korrupte land, bak notoriske land som Aserbajdsjan og Liberia.

– Hvis du er et ærlig menneske, gjør du sannsynligvis ingen normal karriere her, sier Jekaterina.

– Jeg liker den franske forståelsen av at deres mening er verdt noe, sier 25 år gamle «Demon». Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Intervju avbrutt av politiet

NRK møter flere av de unge russerne før de skal legge ned blomster ved Den sentrale valgkommisjonen. Blomsternedleggelsen er for å vise at «det russiske demokratiet er dødt».

Mens to unge menn forteller NRK om overvåking og kontroll av kritiske røster i det russiske samfunnet, blir intervjuet avbrutt av russisk politi.

Politiet krever å få se journalistakkreditering og pass. De går fram på en høflig måte, men gir seg ikke før de får vite hva som er temaet for intervjuet.

Fransk protestkultur

En av de NRK snakker med er en 25 år gammel mann som kaller seg «Demon». Han vil ikke gi sitt riktige navn i frykt for represalier.

– Jeg ønsker å flytte til Frankrike, jeg elsker den franske kulturen, jeg liker den franske mentaliteten, sier «Demon».

«Demon» sier at han liker det han kaller den franske protestkulturen – deres ønske om å si sin mening.

– Også det at de har rettferdige, frie og åpne valg, legger han til.

Tyskland er førstevalget

Wciom har også spurt de unge som hvilket land de ønsker seg til. Tyskland er det klare førstevalget – 16 prosent ønsker seg dit.

«Demons» drøm om å flytte til Frankrike deles av tre prosent av hans jevnaldrende, like mange som vil til Norge.

24 år gamle Artur Simonov Foto: Jan Espen Kruse / NRK

24 år gamle Artur Simonov vil helst til Storbritannia eller Nederland.

– Jeg elsker «drum and base-musikk». Hos oss kveles festivaler med slik musikk kraftig, forklarer han.

Han sier at musikkscener stenges og at virksomheten til andre typer grupper begrenses.

– Myndighetene forstår ikke at mennesket først og fremst er menneske, mens alt annet er mindre viktig sier Artur Simonov til NRK

Dårlig økonomi

Etter 15 år med god økonomisk vekst, har russisk økonomi sluttet å vokse de siste årene.

Målt i kjøpekraftsparitet (KKP) var BNI per innbygger i Russland 24.890 dollar i fjor. Tilsvarende tall for Norge var 63.980 dollar, noe som innebærer at nordmenn har to og en halv gang så god som russere.

Forsker Julia Baskakova sier at økonomien påvirker hvilke land de unge russerne ønsker å emigrere til.

– Vi ser at de vil til land som er mer økonomisk utviklede enn Russland, sier Baskakova.