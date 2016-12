Emilie Meng funnet død – ble utsatt for noe kriminelt ifølge politiet

Politiet slår fast at Emilie Meng ble utsatt for en forbrytelse. Det opplyste politiet på en pressekonferanse 1. juledag kveld.

Dansk politi melder at hun ble funnet død julaften ettermiddag, og at identiteten er bekreftet av Retsmedicinsk Institut.

Politiet opplyser at den avdøde bærer preg av å ha ligget lenge i vannet, og at hun trolig har ligget der siden kort tid etter at hun forsvant 10. juli i år.

– Vi kan ikke gå inn på flere detaljer nå, sier Søren Ravn-Nielsen fra politiet på pressekonferansen om hvilken form for forbrytelse hun skal være utsatt for.

Person med hund fant henne

Det skal ha vært en person som luftet sin hund som fant jenta, opplyste politiet på pressekonferansen.

Kim Kliver (fra venstre) og Søren Ravn-Nielsen fra det danske politiet. Foto: Danmarks Radio

Kim Kliver fra politiet sier at det er 200 personer som har vært gjenstand for undersøkelser i forbindelse med etterforskning.

- Vi står ikke på bar bakke i etterforskningen, sier etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen til dr.dk.

Han sier også at de ikke bare har etterforsket i nærområdet hvor hun forsvant.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å stille gjerningsmannen til ansvar for en motbydelig forbrytelse.

Politiet vil i tiden fremover ta kontakt med mange personer som de har grunn til å tro har oppholdt seg i nærheten av der Emilie Meng forsvant.

Det har vært lenge vært sterke mistanker om at jenta ikke forsvant frivillig, og det ble utlovet dusør på 100.000 kroner i saken til dem som kunne gi avgjørende informasjon.

Politiet oppfordrer nå også om at folk som kan ha sett noe relevant, om å ta kontakt.

Funnet seks mil unna der hun forsvant fra

Hun forsvant den 10. juli i år fra Korsør vest på Sjælland. Kvelden før hadde hun vært en tur ute i nabobyen Slagelse sammen med venninner.

17-åringen ble funnet i et vann ved Borup i Køge kommune vest for København på Sjælland. Foto: Scanpix Danmark / NTB scanpix

Stedet hvor hun ble funnet er omtrent seks mil fra byen hun forsvant fra. Hun ble funnet i Borup – lenger øst på Sjælland, skriver dr.dk.

Den siste kjente observasjonen av henne ble gjort av et overvåkningskamera på stasjonen der hun steg av kl. 04.02. Derfra skulle hun gå alene hjem, en spasertur på rundt tre-fire kilometer.

Flere tusen var med å lete etter henne

Alarmen gikk neste formiddag da familien fant Emilies seng tom. Flere tusen mennesker var med på å lete etter henne i sommer.

En 33-åring har tidligere vært siktet for å ha hatt noe med drapet å gjøre, men han ble senere sjekket ut av saken og løslatt.