Ukraina har blitt utsett for «massive» angrep, skriv det ukrainske militæret. Dei hevdar at missila blei sende ut frå fartøy både i lufta og til sjøs, og trefte mål over heile landet.

Sjefen for presidentkontoret i Ukraina, Mykhailo Podoljak, skreiv på Twitter at russarane hadde sendt ut fleire enn 120 missil mot Ukraina.

Han hevda at desse var retta mot mange sivile mål, og skulle «øydelegge kritisk infrastruktur».

Talet militæret no har sendt ut er mykje lågare, på 69. Av desse blei 54 skotne ned før dei trefte måla sine, seier ukrainsk militærsjef Valerij Zaluzjnyj.

Denne videoen skal vise ukrainske styrkar som skyt ned ein russisk missil. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen skal vise ukrainske styrkar som skyt ned ein russisk missil.

Likevel er det registrert skadar på infrastruktur fleire stader.

40 prosent av områda i Kyiv har mista straumen, melder ordførar Vitalij Klitsjko. Han seier at minst tre personar er skadde og får behandling på sjukehus.

Ein av dei skadde skal vere ei 14 år gammal jente, legg han til, og seier at straumen kan forsvinne. Innbyggarane blir bedne om å fylle tankar med vatn til naudstilfelle.

Styresmaktene i Kyiv seier at 16 missil blei registrerte over byen, og at alle 16 blei skotne ned av ukrainsk luftvern. Fragment frå missila skal ha skada tre bustadhus og ein bil.

Ordføraren i Kharkiv, Ihor Terekhov, seier til Reuters at dei også er råka, og at styresmaktene der jobbar med å få greie på kva som er treft og om nokon er skadde.

– 90 prosent av byen er utan straum, sa ordføraren i Lviv, Andrij Sadovyj ifølge AFP, og åtvara om at vatnet også kunne kome til å bli stengt av.

– Vi ventar på meir informasjon frå energiekspertar. Trikkane og bussane går ikkje i byen.

Store skadar på eit bustadhus som følge av missilangrepet på hovudstaden torsdag morgon. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Den regionale leiaren for den sørlege provinsen Odesa, Maksym Martsjenko, seier at 21 missil har blitt skotne ned i regionen.

Fragment av desse skal ha treft eit bustadbygg, men ingen skal vere skadde.

I den sørlege regionen Mykolajiv, skriv guvernør Vitalyj Kim at fem missil har blitt stoppa av luftforsvaret.

Ingen av desse opplysingane har blitt bekrefta frå uavhengig hald, men Reuters melde torsdag morgon at ein kunne høyre fleire eksplosjonar i Kyiv.

Det er også meldt om fleire angrep frå Kamikaze-dronar i løpet av natta, ifølge AFP.

Avviser Ukraina sin «fredsformel»

Den russiske utanriksministeren Sergei Lavrov sa tidleg torsdag at Russland ikkje kom til å bruke president Volodymyr Zelenskyj sin «fredsformel» som grunnlag for samtalar.

Han blir sitert av det statlege nyheitsbyrået RIA i Russland, og meiner at Kyiv framleis ikkje er klare for reelle fredssamtalar.

Den såkalla fredsformelen er ein plan med ti punkt som krev at Russland respekterer Ukraina sin territorielle integritet og trekk ut alle styrkane sine.

Innbyggarar i Kyiv søkte tilflukt på undergrunnsstasjonen torsdag morgon. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Russland krev at dei ukrainske styresmakter gir frå seg fire regionar som dei har okkupert – Luhansk og Donetsk i aust, og Kherson og Zaporizjzja i sør.

Dei krev også at Ukraina gir frå seg Krim, som Russland annekterte i 2013.

Kampane går framleis føre seg nær den nyleg frigjorde byen Kherson, der særleg områda i nærleiken av Dnipro-elva blir utsette for bombing og artilleriangrep.

Desse er frå dei russiske styrkane, som trekte seg tilbake til austbreidda av denne elva då ukrainarane tok tilbake byen sist månad.

Onsdag blei fødeavdelinga på eit sjukehus råka av kampane, men ingen skadde. Det melder stabssjefen til den ukrainske presidenten.

Nokre av missila skal vere skotne frå skip. Ei slik oppskyting blei utført her, under militærøvingar på kinesisk territorium tysdag. Foto: Xu Wei / AP

Reuters har intervjua ei kvinne som nett hadde fått sitt første barn på avdelinga. Ho heiter Olha Prysidko, og kom seg uskadd gjennom angrepet.

– Det var skremmande. Eksplosjonane starta plutseleg, handtaket på eit vindauget starta å losne. Hendene mine skjelv framleis.

– Då vi kom oss ned i kjellaren hadde ikkje skytinga stoppa. Ikkje i eit minutt.

Moskva har fleire gongar nekta for at dei russiske styrkane går til angrep på sivile mål.