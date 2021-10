Eksplosjon i moské i Kandahar i Afghanistan

Minst 33 er døde og 53 sårede mennesker har blitt brakt til vårt sykehus så langt, sier legen ved sentralsykehuset i Kandahar fredag ettermiddag. Han sa også at tallene kan stige

Eksplosjonen fant sted under fredagsbønnen, som er ukens travleste tid i byen. Fatamieh er en sjiamoské og ligger i byens sentrum.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det dreie seg om et selvmordsangrep. Afghanske journalister melder om flere titall drepte og sårede.

Det er ikke kjent hvem som eventuelt står bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS tok tidligere i måneden på seg ansvaret for angrepet mot en sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen der 46 mennesker ble drept.

Qari Saeed Khosti, en talsmann for Taliban, sier til Reuters at myndighetene nå jobber med å få oversikt over situasjonen.