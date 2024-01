Eksperter om valget på Taiwan: – Vil føre til økt spenning med Kina

– Jeg vil gjerne gratulere William Lai med seieren.

Med de ordene anerkjente den Kina-vennlige presidentkandidaten, Hou Yu-ih, nederlaget etter en intens valginnspurt.

Kinesiske myndigheter har kalt Lai en «farlig separatist» og ba velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå en militær konflikt i fremtiden.

Kinas offisielle Taiwan-kontor sier i en uttalelse at «Taiwan er Kinas Taiwan» og at valgresultatet ikke gir et riktig bilde av folkets mening.

Vi har snakket med tre forskere om hva William Lais valgseier kan bety for Taiwan.

Hans Jørgen Gåsemyr Seniorforsker, NUPI Mener at Lai kan måtte moderere seg i sin nye stilling Mener seieren kan føre til økte spenninger mellom Taiwan og Kina

Harald Bøckmann Ekspert på kinesisk språk, kultur, historie og politikk Mener dagens seier er også seier for demokratiet Spenning vil fortsette å definere forholdet mellom de to landene

Øystein Tunsjø Professor ved ved Institutt for forsvarsstudier Fokuserer på at parlamentsvalget blir viktig Peker på hvor ryddig valget har vært tross press fra Kina



Gåsemyr: – Vil måtte moderere seg

Påtroppende president William Lai er kjent for å være frittalende når det gjelder Taiwans forholdet til Kina.

Det kan endre seg nå etter at han har vunnet valget, mener Hans Jørgen Gåsemyr.

– Lai har vært veldig tydelig på landets uavhengighetspolitikk, mer enn dagens president Tsai Ing-wen. Nå blir han landets nye leder, så han vil sikkert møte press for å moderere seg for å ikke provosere Kina, sier han.

Gåsemyr sier at Lais seier kan føre til økte spenninger med Kina.

– Kina er vant til at Taiwan styrer seg selv, men har ført en mer aggressiv politikk overfor landet de siste årene – spesielt når folk på Taiwan har stilt spørsmål om landets fremtid og Kina.

Det demokratiske progressive parti (DPP) feirer valgseieren Foto: Louise Delmotte / AP

Bøckmann: – Seier for demokratiet

Lais parti, Det demokratiske progressive parti (DPP), som kjemper for Taiwans egen identitet og avviser Kinas territorielle krav på øya, vinner nå presidentposten for en tredje periode, noe som aldri har skjedd før under Taiwans nåværende valgsystem.

Harald Bøckmann mener dette er et tegn på at folket på Taiwan har sterk tillit til demokratiet.

– Det progressive partiet har satt i gang en visjon om hvordan man skal utvikle det taiwanske samfunnet. Så tror jeg at det er visjonene for Taiwan som har betydd veldig mye, sier han.

I Kina, har myndighetene i landet kalt Lai en farlig separatist og advart velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå en militær konflikt i fremtiden.

– Hva betyr dette for spenningen med Kina framover?

– Det betyr en fortsatt økt spenning, slik som det er i dag mellom de to landene. Samtidig viser det Beijing at det en befolkning som faktisk vet hva de vil ha. Resultatene er det beste beviset for at Taiwan vil fortsette å være et demokrati, sier Bøckmann.

– Jeg tolker dette som en tillitserklæring og et uttrykk for at demokratiet i Taiwan er velfungerende.

Tilhengere av DDP jubler i Tapeis gater. Foto: ANN WANG / Reuters

Han mener at spørsmålet om forholdet til Kina har taiwanerne levd med i 70 år, og er der hele tiden.

– Vi har en tendens i Vesten til å overspille betydningen av dette, sier han til NRK.

Tunsjø: – P arlamentsvalget blir viktig

Ved siden av presidentvalget holdes det også valg til landets nasjonalforsamling.

Det endelige resultatet er ikke kommet lørdag ettermiddag, men foreløpige resultater viser tilbakegang for DPP (Lais parti).

Det kan by på problemer for den påtroppende presidenten.

– Hvis opposisjonen får overtaket i parlamentsvalget, så vil det balansere politikken, sier Øystein Tunsjø.

Han mener at det er viktig å fokusere på hvor ryddig valget har vært tross press fra Kina med dataangrep og sanksjoner.

– Likevel har Taiwan klart å gjennomføre et demokratisk valg. Det går imot en trend vi ser over hele verden hvor demokratier er under press, selv i USA og Europa.

– Kan seieren føre til en krig?

– Jeg tror ikke vi får en krig nå, men det er klart at Beijing er misfornøyde med dette valgresultatet. De er bekymret over at Taiwan vil bevege seg i en retning som øker Taiwans selvstendighet, men jeg mener det er for tidlig til å si at dette vil utvikle seg til en krig.

Og han fortsetter:

– Men, man kan aldri utelukke det.

En DPP-tilhenger med plakaten "Team Taiwan". Partiet kjemper for Taiwans egen identitet. Foto: ANN WANG / Reuters