USA og Kina gjenopptar militær direktekontakt

– Jeg har nettopp avsluttet en dag i møter med president Xi, og jeg tror dette var noen av de mest konstruktive og produktive diskusjonene vi har hatt, skriver president Joe Biden på X.

Biden og Xi skal ha diskutert flere tema under sitt fire timer lange møte i San Francisco onsdag. De avsluttet det hele med en spasertur.

På en pressekonferanse sent onsdag kveld (lokal tid) informerte Biden om at USA og Kina har blitt enige om å gjenoppta militær direktekontakt, og at de vil fortsette det diplomatiske samarbeidet.

– Vi ble enige om å gjenoppta direkte kontakt mellom våre militærstyrker, sa Biden.

Den kinesiske presidenten tok til talerstolen like etterpå.

– Kina er klare for å være både partner og venn med Amerika. Det er absolutt rom for bilaterale samarbeid mellom landene, understreker Jinping ifølge nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping tar en spasertur etter det fire timer lange møtet i San Francisco. Foto: Doug Mills / AP

Snakket om Taiwan

Biden understreket også betydningen av fred i Taiwan-stredet og ba Kina la være å blande seg inn i det kommende valget på øya hvor det blant annet skal velges ny president.

Ifølge kinesiske statsmedier skal Xi ha oppfordret USA til å slutte å gi våpen til Taiwan, og heller støtte Kinas fredelige «gjenforening».

Xi understreker at han håper Kina og USA kan være «partnere, respektere hverandre og sameksistere fredelig».

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium. FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet».

Biden forteller at han under møtet med Xi gjentok at USA opprettholder dette prinsippet.

Krigen i Midtøsten

Krigen mellom Israel og Hamas ble også et samtaleemne under det fire timer lange møtet.

Under pressekonferansen gjorde Biden det klart at han mener en tostatsløsning er det eneste svaret. Den amerikanske presidenten forteller videre at han har gitt Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskjed om nettopp dette.

Joe Biden mener det vil være en feil av Israel å okkupere Gazastripen, og at landet må trå så varsomt som mulig. Samtidig påpeker han at «Hamas har utført forferdelige ting mot israelere».

Fentanyl-problematikk

De to presidentene snakket også om det narkotiske stoffet fentanyl som har blitt et stort problem i USA. Under møtet ble de enige om tiltak som skal hindre tilgangen til stoffet.

Amerikanske myndigheter har tidligere anklaget Kina for å bidra til omfattende rusmisbruk i USA. I Kina produseres kjemikalier som brukes til å lage fentanyl, som smugles inn i USA i store mengder.

Den kinesiske presidenten sa at han hadde dyp sympati for det amerikanske folket når det gjelder fentanylkrisen.

Diktator

På pressekonferansen fikk Biden spørsmål om han fortsatt ville omtale Xi som en diktator.

– Vel, han er en diktator i den forstand at han styrer et land som er kommunistisk, basert på en styreform som er helt ulik vår, svarte Biden.

Biden kalte Kinas president for diktator i juni, én dag etter at USAs utenriksminister Blinken hadde møtt Xi på en reise som skulle bedre forholdene mellom de to landene.