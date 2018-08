Ekspert om russeturene: Russemarkedet er «uten hukommelse»

Grov vold og masseslagsmål blant norske tenåringer på greske ferieøyer har fått stor oppmerksomhet i norske medier den siste tiden.

I sommer har norske ungdommer som skal bli russ neste år feriert på øyene Ios og Kos. På Ios var rundt 1000 kommende russ samlet i slutten av juli og begynnelsen av august.

Flere norske ungdommer ble pågrepet av gresk politi etter en voldshendelse på Kos. Det skal være gutter fra rivaliserende russebusser som slåss.

En norsk 18-åring brakk begge bena etter et angrep der han ble jaget over en murkant på Ios.

Samtidig forteller norske jenter at de blir dopet ned med narkotika i drinkene på utesteder på Ios, noe en lokal lege bekrefter.

GÅR UT MOT DOP-TREND: Legen som driver dette legekontoret på Ios, Yannis Kalathis, sier til NRK at han har tatt imot flere norske jenter som er blitt forsøkt dopet ned på fest. Foto: Terje Haugsnes / NRK

Russemarked i vekst

Samtidig som russeturene til noen av de ungdommene har endt i slagsmål og vold, tjener flere utenlandske selskaper godt på betalingsvillige norske skoleelever.

Tall NRK har hentet inn, tegner et bilde av et svært attraktivt marked – i vekst.

Det australske selskapet «Life is a Beachparty» har selv opplyst at de har hatt over 1000 norske ungdommer på Ios i år.

Tall fra lukkede Facebook-grupper tilsier at de i 2016 og 2017 hadde rundt 700–800 ungdommer på turene sine. Selskapet reklamerer på sosiale medier, og har sponset bloggere med gratis turer mot omtale på nett.

Et annet selskap som markedsfører russeturer for norske ungdommer, er det svenske selskapet Nordic Invasion. De tilbyr reiser til Rhodos, Ayia Napa på Kypros og Magaluf på Mallorca.

Det svenske selskapet har vokst kraftig de siste årene: Selskapet har økt omsetningen fra drøyt én million svenske kroner i 2012, til 25 millioner i 2016, viser tall fra regnskapene.

POPULÆRT: Turene til Ios er blitt populære blant norske ungdommer som skal bli russ. Foto: Terje Haugnes / NRK

Forsker: – Attraktivt marked

– Det er veldig lett å selge til disse ungdommene. De unge er forberedt på å bruke penger, og det gjentar seg år etter år, sier Tor Wallin Andreassen til NRK.

Han er professor i markedsføring og innovasjon ved Norges Handelshøyskole, og leder også NHHs forskningssenter for innovasjon.

Han sier norsk russ alltid har brukt penger på turer, men at markedet er blitt så stort at også internasjonale aktører fatter større interesse for dem.

– Tidligere har man hatt lokale russefester, som så er blitt regionale og nasjonale treff arrangert av større aktører. Nå blir det internasjonalt – med reise ut til festarenaer i utlandet i fri dressur, sier Andreassen.

Han tror russens gruppementalitet, hvor «alle» føler de må delta, gjør markedet ekstra attraktivt.

– Ungdommene slutter i stor grad å tenke individuelt, og begynner med gruppetenking. Da gjør de ting de ellers ikke ville ha gjort, og det kan forklare en del av kjøpeadferden, forklarer han.

KRITISK: Professor Tor Wallin Andreassen sier russemarkedet er spesielt attraktivt for selskaper som vil tjene penger. Foto: Odd Mehus Foto: Odd Mehus

– «Marked uten hukommelse»

NHH-professoren viser også til at russemarkedet er spesielt, fordi det består en fast definert gruppe som byttes ut med jevne mellomrom.

Dermed møter selskaper som selger russe-effekter, arrangementer og turer liten motstand hvis de ikke leverer god nok kvalitet.

– Det er et marked som kan beskrives som «uten hukommelse». Det forrige kull opplevde, lærer neste kull lite eller ingenting av. Det er ingen læring om hva som er gode eller dårlige produkter og tjenester, sier Andreassen.

I dag forbyr norsk lov selskaper å oppfordre barn direkte til å kjøpe produkter. Dette forbudet skal verne alle under 18 år mot direkte kjøpsoppfordring, men jo eldre barnet er, jo mer skal til for at det regnes som et lovbrudd.

Andreassen mener politikerne bør vurdere om loven også bør skjerpes for markedsføring mot ungdommer som er 16–17 år, og som skal bli russ.

Selskap: – Selger ikke bare til russ

Ledelsen i selskapet «Life is a Beachparty» sier til NRK at de ikke bare selger turer til norsk russ.

– Norge er ikke vårt eneste marked. Vi tilbyr også turer til andre grupper, som folk som er på tur med venner, eller andre reisende. Vi tilbyr opplevelser som båtturer og middager, og ikke bare arrangementer basert på festing, skriver René Schwarzgruber og Nick Adcock i selskapet i en e-post til NRK.

SELGER IKKE BARE TIL RUSS: René Schwarzgruber, som er med i ledelsen i selskapet Life is a Beachparty, sier de også selger til andre kundegrupper, ikke bare russ. Foto: Oda Ording

– Vår forretningsmodell har aldri bestått i å fokusere spesielt på den norske russemarkedet. Økningen av russ som reiser til Ios er noe som har skjedd naturlig over tid, heter det videre.

Schwarzgruber og Adcock mener også foreldrene har et ansvar.

– Det er ikke vi som får russen til å dra på turer. Dette gjør de uansett. Og uansett hvor de drar, vil det være mye festing og drikking. Vi tror alle foreldre er klar over dette. Vi mener det er tryggere å dra på tur med oss, istedenfor å bestille alt selv. Hvis et problem oppstår, kan de snakke med våre ansatte, skriver de i e-posten.

De sier også at de tar kraftig avstand fra volden på Ios, og at de har møter med lokale aktører for å hindre at dette skjer igjen.

NRK har også bedt Nordic Invasion om en kommentar til denne saken, men selskapet har foreløpig ikke svart på henvendelsen.