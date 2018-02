Eksilgruppe: Russiske krigsfly bomber sivile i Øst-Ghouta

Et russisk krigsfly flyr over regionen Øst-Ghouta. Bildet er tatt 18. februar. Eksilgruppe hevder at russiske krigsfly bombet sivile i regionen Øst-Ghouta lørdag morgen. Fredag stanset Russland et forslag til våpenhvile i Øst-Ghouta i regi av Sikkerhetsrådet.

Foto: Abdulmonam Eassa / AFP