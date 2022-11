Fiskeren Muhammed Nasser ror ut på Nilen i en fargerik trebåt. Det brune elvevannet er fullt av plastavfall. I hånda har han en håv som han bruker for å plukke opp plastflasker.

– Det har blitt vanskeligere å leve av og fange fisk. Når jeg plukker opp søppel får jeg en inntekt til familien og jeg er med på å holde Nilen ren, sier fiskeren Nasser til nyhetsbyrået Reuters.

Fiskeren i Kairo er del av resirkuleringsprosjektet Very Nile.

Fiskeren Muhammed Nasser får mer penger for å samle inn søppel enn for fisken han hadde fisket opp fra det skitne Nil-vannet. Foto: Nadine Elwasly

– Kommunen henter ikke inn søppel fra innbyggerne på denne øya. Mye av avfallet havner i vannet, sier sjefen for prosjektet, Faruk Shafie på telefon i Kairo.

Gjennom støtte fra donorer kan han betale fiskerne for hver kilo plast de leverer inn. Han ler oppgitt og forteller at de resirkulerer på et sted hvor innbyggerne ikke har noe annet valg enn å kaste avfallet sitt rett i elva. Gjennom Very Nile samler de 46 elvefiskerne hvert år inn 40 tonn plastavfall. Plasten sender de til resirkulering i Spania.

Grisene resirkulerte

Resirkuleringen fra Qurasaya-øya er en liten dråpe i havet. Bare 20 prosent av avfallet produsert av landets 100 millioner innbyggere, blir sortert eller resirkulert.

Grisene i Kairos søppelby, stod for 85 prosent av landets søppelhåndtering, men de ble alle slaktet av frykt for svineinfluensa.

Søpla blir enten liggende i gatene eller dumpet ute i ørkenen. Mye havner i Nilen. Elva transporterer en stor del av plastavfallet, som igjen samler seg opp i verdenshavene.

– Ved å plukke, kommer vi bare et stykke på vei. Vi må angripe problemet fra produksjonssiden. Det må produseres mindre plast og enkelte plasttyper bør vi slutte helt med, sier Farouk på telefon fra Kairo.

Shafie i prosjektet Very Nile sier at vi ikke løser verdens plastproblemer med å resirkulere. Det viktigste er å minske plastproduksjonen. Very Nile's mannskap er på COP27 i Sharm el-Sheikh denne uken. Foto: Noha Sobh

Very Niles mannskap er på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh for å snakke med andre egyptiske aktivister om hvordan de skal gjøre små tiltak for å forbedre klimaet i Egypt.

Aktivister arrestert

Det er ikke en selvfølge at klimaaktivister og organisasjoner får delta når det snakkes om klima i Egypt. Lenge før de første delegatene ankom badebyen ved Rødehavet, har folk som kan tenkes å skape trøbbel blitt arrestert.

For å forhindre gatebråk har politiet satt opp checkpoints flere steder i Kairo. Ifølge Den egyptiske kommisjonen for rettigheter og friheter har 67 egyptiske aktivister blitt arrestert i flere egyptiske byer i ukene før toppmøtet. Folk blir stoppet og må vise innholdet på telefonen, flere har blitt arrestert etter å ha postet kritikk av regimet på sosiale medier.

Egypts ambassadør Amr Ramadan svarer følgende på kritikken: «Det er ingen arrestert i forbindelse med klimakonferansen, hverken aktivister eller andre. Unntaket er hvis det er brudd på nasjonale lover eller forstyrrelse av offentlig orden. Politiet må gjøre jobben sin for å opprettholde sikkerheten og sørge for roen i byen, slik at regjeringens forhandlere kan fokusere på oppdraget som er vårt kollektive arbeid for å redde planeten vår fra utslipp.»

Egypts ambassadør i Norge, Amr Ramadan sier at ingen aktivister har blitt arrestert i forbindelse med COP27.

NRK har snakket med menneskerettsaktivister i Kairo som forteller at folk er redde for å demonstrere. Bare det å kritisere fengsling av aktivister offentlig kan føre til problemer, så aktivistene ber om å få lov til å snakke anonymt.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noen demonstrasjoner i Kairo under toppmøtet. Folk tør ikke, forteller den ene aktivisten.

– Det vi sier her, kan vi ikke si utenfor

Selv om det ikke har vært noen protester i hovedstaden, demonstrerte utenlandske klimaaktivister med akkreditering til COP27, for klima og menneskerettigheter i Sharm el-Sheikh på søndag.

Demonstrasjonen fant sted på et område som var kontrollert av FN og ikke Egypt. Folk uten akkreditering hadde ikke tilgang.

– Det vi sier her, kan ikke sies høyt utenfor konferanseområdet, sa aktivisten Asad Rehman fra London til New York Times.

Til NRK svarer ambassadør Amr Ramadan: «Egypt er et fritt og åpent land, med mer enn 100 millioner mennesker. Vi har mer enn 300 aviser, mer enn 15 daglige TV-talkshow og sosiale medier, der folk uttrykker sine synspunkter fritt. Men hvis du er involvert i hatefulle ytringer eller oppfordringer til å drepe andre mennesker, er det brudd på egyptisk lov. Slik er det også i andre land».

COP27 kaster lys

– Klimatoppmøte kaster et lys på hvor undertrykkende den egyptiske regjeringen har blitt mot organisasjoner og aktivister, sier Adam Coogle i Human Rights Watch til NRK.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har det blitt vanskeligere å være aktivist i Egypt etter den arabiske våren.

Han forteller at Egypt har en lang historie av undertrykkende regimer, men at det i årene etter den arabiske våren har blitt vanskeligere å være klimaaktivist eller menneskerettighetsforkjemper.

Flere NGOer har blitt stemplet som fremmede agenter. En av organisasjonene som har vært forbudt er nettopp Human Rights Watch. Denne uken ble det kjent at HRWs nettside igjen kan leses i Egypt, etter å ha vært på forbudslisten i fem år.

Gjennom deres kartlegging kan man blant annet lese om de 60 000 politiske fangene som befinner seg i Egypts fengsler.

I årene etter den arabiske våren har blitt vanskelige å være klimaaktivist eller menneskerettighetsforkjemper. Flere journalister som har skrevet kritiske artikler sitter fengslet. Foto: MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Forbud mot demonstrasjoner

– Vår søknad om å ta del i klimatoppmøtet ble aldri besvart. Derfor kan vi ikke være med, sier Nada Nadosh til NRK.

CEWLA er en av mange egyptiske og afrikanske organisasjoner som ikke får delta på COP27.

Organisasjonen er et eksempel på hvordan egyptiske aktivister blir behandlet. NRK har tidligere skrevet om kvinnerettssenterets leder Azza Soliman. Hun har vært arrestert flere ganger. Hun ble ikke dømt, men anklaget for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon i 2015. Da hun ble løslatt hadde hun i flere år utreiseforbud. Hennes bankkonto har også vært stengt uten forklaring.

– Som en lovlig egyptisk organisasjon må vi passe på hva slags temaer vi uttaler oss om. Vi sliter allerede med å opprettholde vår rettslige status som gjør det mulig å motta økonomisk støtte, sier Nadosh.

– Vår søknad om å ta del i klimatoppmøtet ble aldri besvart. Derfor kan vi ikke være med, sier Nada Nadosh til NRK. Foto: CEWLA

Under regjeringstiden til Sisi har det blitt slått hardt ned på aktivisme. Både med arrestasjoner, trusler, utreiseforbud og lover som gjør det straffbart å demonstrere.

Selv om Nadosh og CEWLA ikke får være å påvirke under selve toppmøte i Sharm el-Sheikh, er de likevel med i COP27 Koalisjon. Et initiativ av aktivister fra det globale sør som ønsker en mer rettferdig klimakamp.

Den egyptiske ambassadøren svarer følgende på kritkken fra Human Rights Watch om at klimatoppmøtet viser hvor undertrykkende regjeringen har blitt mot organisasjoner: «Klimakonferansen er veldig viktig. Det er uheldig at noen har kommet til Sharm el-Sheikh med en annen agenda; en som tar sikte på å distrahere deltakerne fra grunnen til at de samlet seg. De er de samme menneskene som feilaktig hevdet før konferansen starter at den egyptiske regjeringen hindrer dem i å registrere seg, og vi har tilbakevist disse påstandene, spesielt at Egypt ikke er ansvarlig for registrering, det er det FN som er.

Alaa Abdel Fattah har blitt ansiktet til de som kjemper for demokrati og rettsstat i Egypt. De siste ukene har han sultestreiket i fengsel. Foto: Al Youm Al Saabi / Reuters

Sultestreiker

Alaa Abdel Fattah har blitt ansiktet til de som kjemper for demokrati og rettsstat i Egypt. Den britisk-egyptiske aktivister har vært fengslet flere ganger, sist gang i 2019. I forkant av klimatoppmøte har han sultestreiket i fengsel.

Ved hjelp av to søstre og et stort støtteapparat har han greid å mobilisere til motstand mot Egypts manglende rettsstat.

Hans søster Sanaa Seif er på COP27 og holdt en egen pressekonferanse om brorens tilstand bak murene.

Søsteren til den fengslede Alaa Abdel Fattah, Sanaa Seif er på COP27 og holdt en egen pressekonferanse om brorens tilstand bak murene. Foto: THAIER AL-SUDANI / Reuters

– Jeg er bekymret for at for at han skal dø, men jeg respekterer hans valg. Jeg er enig i at det ikke er et liv som er verdt å leve, hverken for ham eller for egentlig for oss familien på utsiden, sa Seif ifølge den amerikanske kringkasteren PBS.

Men i dag kom meldingen om at Fattah i et brev til familien forteller at han nå har avsluttet sultestreiken.

– Jeg har avsluttet streiken. Jeg kan fortelle alt på torsdag, skriver han.

– Er det ikke vårt land, vår Nil?

Muhammed Nasser styrer fiskebåten tilbake mot huset sitt på øya Qursaya. Mens verdens politikere forhandler om hvordan de kan nå klimamålene fra Parisavtalen, rydder fiskeren Nilen, flaske for flaske.

Mens verdens politikere forhandler om hvordan de kan nå klimamålene fra Parisavtalen, rydder fiskeren Nilen, flaske for flaske. Foto: Nadine Elwasly

– Det gir meg en god følelse mens jeg fisker, at jeg holder Nilen ren.

– Er det ikke vårt land, vår Nil? Vårt liv avhenger av den. Hvis jeg og de andre ikke gjør jobben vår, så vil jeg ikke være i stand til kaste garnet uti vannet. Det vil bli ødelagt av all søpla, sier Nasser og plukker opp en flaske med håven.