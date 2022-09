Edward Snowden får russisk statsborgerskap

Edward Snowden (39) er datateknikeren som avslørte at USA drev med massiv overvåking av tele- og datatrafikk verden over.

I flere år jobbet Snowden i CIA og på kontrakt for den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

Men i mai 2013 var det slutt. Snowden flyktet fra USA og tok med seg store mengder topphemmelige etterretningsdokumenter. De delte han med ledende medier verden over.

Den amerikanske datateknikeren Edward Snowden flyktet til Russland i 2013. I dag fikk han russisk statsborgerskap. Foto: Uncredited / AP

I dokumentene kom det fram at NSA hadde gjennomført ulovlig avlytting av flere millioner telefonsamtaler, både av statsledere og privatpersoner.

Etter noen uker på et hotellrom i Hongkong, dro Snowden til Russland.

I 2020 sa Snowden at hadde søkt om å få bli russisk statsborger, men at han samtidig ønsket å beholde sitt amerikanske.

Ettersøkt av USA

I hjemlandet er 39-åringen anklaget for spionasje. Her risikerer han opp til 30 år i fengsel, ifølge CNN.

Amerikanske myndigheter har i årevis ønsket å få Snowden utlevert.

I 2019 fortalte Snowden om hvorfor han bestemte seg for å varsle om ulovlighetene. I boka «Systemfeil» skrev han at han ville bevise «at landets myndigheter hadde utviklet og iverksatt et globalt overvåkingssystem uten borgernes samtykke».

Amerikanske myndigheter sier mandag at de ikke har fått noen informasjon om at det er noen endring i Snowden sitt amerikanske statsborgerskap.

Putin: – Ingen forræder

Snowden er en av 75 utenlandske borgere som fikk innvilget russisk statsborgerskap. Dekretet er undertegnet av president Putin.

I 2017 sa Putin at det var galt av Snowden å lekke dokumentene, men at han ikke er en forræder, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Snowden er ingen forræder, har Putin tidligere uttalt. I dag ga han amerikaneren russisk statsborgerskap. Foto: SPUTNIK / Reuters

Snowdens ektefelle Lindsay Mills har også søkt om russisk statsborgerskap. Ekteparet bor i Moskva og har to små barn.

Snowden får russisk statsborgerskap kun få dager etter at Russland har innført delvis mobilisering til krigen i Ukraina. Putins talsperson Dmitrij Peskov sier at Snowden ikke vil bli innkalt fordi han ikke har tjenestegjort i det russiske forsvaret. Det skriver det russiske nyhetsbyrået RIA.

Skuffet over Norge

I 2015 fikk Snowden Bjørnson-prisen for sin innsats for ytringsfriheten. Men Snowden tok ikke sjansen på å komme til Molde for å motta prisen. Årsaken var at han ikke hadde fått garantier for at han kunne reise til Norge uten å bli utlevert til USA.

To år tidligere hadde USA sendt beskjed til Norge om å pågripe Snowden dersom han kom til landet. Norske myndigheter sa de aldri svarte på brevet.

I 2016 ga Norsk PEN Ossietzkyprisen til Snowden for sin innsats for ytringsfriheten. Norsk PEN prøvde å få norske domstoler til å slå fast at Snowden ikke kunne utleveres til USA, dersom han kom til Norge for å motta prisen, men saken ble avvist av lagmannsretten,

Snowden måtte i stedet motta prisen i Moskva. Han sa til NRK at han var skuffet over hvordan regjeringa hadde håndtert saken hans.