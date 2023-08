ECOWAS godkjenner militæraksjon i Niger

Den 26. juli ble Nigers demokratiske valgte president Mohamed Bazoum avsatt i et militærkupp av en gruppe som omtaler seg selv som «National Council for Safeguarding of the Country».

Kunngjørelsen kom bare timer etter at president var meldt arrestert av sine egne livvakter på presidentkontoret.

Juntaen begrunnet kuppet med at landet befinner seg i en vedvarende forverring av sikkerhetssituasjonen, i tillegg til dårlig sosial og økonomisk ledelse.

Siden er landets grenser stengt og en nasjonal portforbud er innført. Alle institusjoner er suspendert – de politiske partiene også. Juntaen har i tillegg avsluttet diplomatiske og militære samarbeid med vestlige land.

Kuppmakerne har siden utropt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine som ny statsminister.

Militærkuppet er møtt med fordømmelse fra blant annet FN, USA og flere afrikanske land.