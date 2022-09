På ei pressekonferanse tysdag stadfesta helsestyresmaktene i Uganda at det er eit pågåande ebolautbrot i landet.

Universitetet i Bergen har 15 studentar som er i praksis på eit sjukehus i hovudstaden Kampala.

– UiB har vore i kontakt med studentane. Ingen er smitta, dei har det bra, men som eit førebyggande tiltak jobbast det med å få dei heim, seier dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke til NRK.

Ifølge Bakke er det ikkje er noko dramatikk, men dei vil vere på den sikre sida. Han seier at ebola smittar ved kontakt, gjennom blant anna blod og andre kroppsvæsker.

– Når dei er i kontakt med pasientar, er det teoretisk ein moglegheit og då fann vi ut at det var like greitt at dei kunne kome heim.

Han understrekar at studentane har det bra og at dei tok beskjeden om heimreise med ro.

Fakta om ebola Foto: CDC Ekspandér faktaboks Blødningsfeberen ebola skuldast fleire typar ebolavirus innan filoviridae-familien.

Viruset har opphav i det sentrale Afrika.

Smitten vert overført ved direkte kontakt med sjuke personar sitt blod og andre kroppsvæsker og ved direkte hudkontakt.

Symptom er plutseleg høg feber, kraftige magesmerter, vondt i hovudet og musklar, oppkast og diaré. Pasientane vert fort dehydrerte. Etter kvart vert nyre- og leverfunksjonen svekka, og indre og ytre blødingar oppstår.

Inkubasjonstida er vanlegvis 4-6 dagar, og maksimalt 21 dagar.

Utbrotet i dei vestafrikanske landa Liberia, Sierra Leone og Guinea i 2013-2015 er det største nokon sinne. Rundt 29.000 menneske vart smitta, 11.300 døydde. Kilde: NTB / WHO/ CDC

Mann døde

Ein 24 år gammal mann døydde etter han testa positivt for viruset som forårsakar ebola. Det meldte ugandiske helsestyresmakter i går, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Ifølgje NTB veit dei ikkje korleis han vart smitta av viruset.

Han budde i byen Mubende, som er rundt 150 kilometer frå Kampala.

Sekretæren i helsedepartementet Diana Atwine hadde pressekonferanse om det pågåande ebolautbrotet i Uganda tysdag. Foto: Hajarah Nalwadda / AP

Ifølgje sekretæren i helsedepartementet Diana Atwine hadde mannen høg feber, diare, magesmerter og kasta opp blod. Han var opphavleg behandla for malaria.

Ifølgje Atwine døde seks personar i familien hans tidlegare i september, og Atwine seier at dei kan også ha hatt ebola. Det skriv VOA-News.

Ebola smittar gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker frå ein smitta person. Uganda har hatt fleire ebolautbrot, inkludert eit i 2000 som tok livet av fleire hundre.

Åtte mistenkte tilfelle

Verdsorganisasjonen for helse (WHO) seier at det per no er åtte mistenkte tilfelle i landet, skriv Reuters. Dei får behandling på sjukehus.

– Uganda er ikkje framand for å motarbeide ebola effektivt. På grunn av ekspertisen, har det blitt raskt sett i gang tiltak for å stoppe spreiinga av viruset, seier WHOs region direktør i Afrika Matshidiso Moeti.

Moeti seier at dei hjelper Uganda med å kartlegge utbrotet og gir ekstra arbeidskraft til det råka området.

Utbrotet i Uganda skal vere frå Sudan-stammen av viruset. Det gjer det vanskeleg å vaksinere dei som har vore i kontakt med dei smitta.

– Vaksineringa som fungerte med Zaire-stammen, vil ikkje hjelpe på denne Sudan-stammen, seier WHO sin leiaren for sjukdomsførebygging i Uganda, Dr. Bayo Fatunmbi.

Det siste ebolautbrotet i Uganda med den sjeldne Sudan-stammen var i 2012, skriv VOA-News.