Mange unge i Texas har blitt sosialister i denne valgkampen. Lite tyder på at Joe Biden kan stanse ungdomsopprøret som sprer seg over USA.

– Medicare for alle. Det er det viktigste. USA har råd til å bruke astronomiske summer på militæret. Da har vi også råd til et helsevesen, sier Autum Linden. Hun sitter i styret i ungdomsorganisasjonen til DSA, Democratic Socialists of America. De krever kraftig utbygging av den minimale amerikanske velferdsstaten. Et helsesystem der staten betaler for alle er hjørnesteinen.

Autum bryr seg ikke om at Bernie Sanders er en eldre mann. For han er kompromissløs og han har skapt en bevegelse som har fått studenter og andre unge til å gå mann av huse for å forhåndsstemme på Bernie Sanders.

– Siden 2016 har vi sett en voldsom økt entusiasme for det vi kaller demokratisk sosialisme her. Bernie Sanders har laget en plattform som har gjort det mulig for vanlige folk i arbeiderklassen å forstå hva konseptet sosialisme er, sier Heidi Sloan.

Heidi Sloan forklarer hvordan arbeidsfolk i USA kan kreve sin rett. Sosialisten håper på en plass i kongressen fra Texas. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Hun forsøker å bli nominert som demokratenes kongresskandidat i valgdistriktet rundt Austin, og hun tilhører den samme organisasjonen som Alexandria Ocasio Cortez og flere andre som ble valgt i 2018 gjør.

Så mange som kaller seg demokratiske sosialister møtte opp for å hjelpe Bernie Sanders i Austin på søndag. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Texas er framtidas USA

Texas er USAs nest mest folkerike delstat og har også den sterkeste tilflyttingen.

367 000 mennesker flyttet hit i fjor, ifølge US census bureau. Mange av dem som kommer er unge.

–Vi har faktisk like mange velgere under 30 som over 65 her i Texas, forklarer Julie Oliver. Hun står på parkeringsplassen utenfor et stort kjøpesenter og deler ut løpesedler. Oliver er motkandidaten til Heidi Sloan. En av dem skal utfordre den sittende kongressrepresentanten til republikanerne ved valget i november. Oliver er ingen sosialist, men også hun står til venstre i partiet.

Julie Oliver er Heidi Sloans motkandidat og tror det vil bli mange flere demokratiske politikere fra Texas i Washington de neste årene på grunn av befolkningsveksten. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Hun vil ikke si om hun skal stemme på Bernie Sanders eller Elizabeth Warren i dag. Men hun vil gjerne si noe om hva hun mener vil skje med Texas framover.

– Texas vil bli mer og mer demokratisk med disse befolkningsendringene. Akkurat nå er mange av valgdistriktene våre endret slik at det blir lettere for republikanere å vinne. Men vi er konkurransedyktige likevel, sier hun.

Såkalt gerrymandering, eller endring av valgdistrikter for å favorisere ett parti, er utbredt i Texas. Distriktet Julie Oliver stiller til valg i er en lang tynn tarm fra Austin og sørover som det tar mer enn tre timer å kjøre igjennom.

Beto for Biden

Joe Biden har imidlertid fått mye oppmerksomhet her de siste dagene.

I går kveld dukket Beto O’Rourke, senatskandidaten ble nasjonalt kjent i USA da han forsøkte å slå Ted Cruz i 2018, opp på scenen sammen med Joe Biden på et valgmøte i Dallas.

Beto O'Rourke var en politisk rockestjerne i 2018-valgkampen selv om han tapte. Nå vil han hjelpe Joe Biden. Foto: ERIC THAYER / Reuters

–Skal demokrater vinne fram i Texas, må vi være inkluderende og få med også de moderate, sa han til MSNBC i morges i et spark til Bernie Sanders.

Også Pete Buttigieg og Amy Klobuchar som trakk seg fra nominasjonsprosessen henholdsvis på søndag og mandag, ga sin støtte til Joe Biden.

Etter den overlegne seieren i Sør-Carolina i helgen, har det vært hektisk aktivitet i det demokratiske partiapparatet. Eliten samler seg rundt Biden for å forsøke å stanse Sanders som i praksis står utenfor partiet og også har sagt rett ut av det demokratiske etablissementet er en av hans hovedmotstandere.

–Stem mot Trump!

Hjemme på kjøkkenet er Heather White oppgitt over de siste dagenes utvikling i valgkampen, men hun har en klar oppfordring.

–Jeg elsker Elizabeth Warren og skal stemme på henne. Men i november stemmer jeg selvsagt på hvem som helst for å stanse Trump. Jeg hadde stemt på en den boksen med Perrier om det var den som var motkandidaten.

Jason og Heather White har tre barn og gjorde som mange andre i sin generasjon. For et år siden flyttet de til Dallas-området på grunn av jobb og boligpriser. De trives bedre enn de hadde ventet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Heather ler og peker på boksen med mineralvann på bordet foran henne.

Hun og mannen er fra New York, men flyttet til Texas for et drøyt år siden med de tre barna sine på grunn av jobb. De er ikke alene. 367 000 mennesker flyttet hit i fjor. Mange til området rundt Dallas der det bygges overalt. Her er det plass, arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Heather fikk noen hevede øyenbryn fra liberale venner i nord som har fordommer mot Texas, men angrer ikke.

–Her er det utrolig hyggelig å bo. Folk er vennlige og mange har flyttet hit slik som oss. Dessuten koster dette huset en brøkdel av det hadde kostet i New York eller San Francisco.

Men Jason unngår ofte å diskutere politikk. I alle fall har det blitt slik de siste par årene.

Det unge paret forstår godt støtten til Bernie Sanders.

–USA må forandre seg, Det kan ikke fortsette slik som dette. Vi må få et helsevesen der staten betaler for alle, og det må skje noe med utdanningskostnadene. Jeg tror vår generasjon kommer til å skape store endringer på det området, sier Heather.

Er Biden riktig mann?

Den sterke støtten til Joe Biden de siste dagene har en bismak for mange. Fram til seieren i Sør-Carolina kom han på fjerde og femteplass i Iowa og New Hampshire. Valgmøtene hans samler få tilhengere og pengene har ikke strømmet inn, før nå.

De siste tre dagene har mye endret seg. Ironisk nok er en den eneste motkandidaten som er igjen på moderat side en som sier han stiller til valg i tilfelle Biden skulle falle fra. Michael Bloomberg har brukt svimlende 500 millioner dollar på valgkamp så langt. Først i natt vil vi får vite hva det har ført til.

Bloombergkampanjen er usikker på hvor robust Bidens kandidatur egentlig vil være på supertirsdag og sier den tidligere New York borgermesteren ikke har planer om å trekke seg.

Warren med advarsel

Også Elizabeth Warren er det knyttet en viss spenning til i dag. En del av Pete Buttigiegs tilhengere kan ha flyttet seg over til henne.

Elizabeth Warren har ikke lykkes etter at nominasjonsvalgene starter. Supertirsdag vil gi svar på om hun må gi seg. Foto: Steven Senne / Steven Senne

I morges var hun tydelig da hun stemte hjemme i Massachusetts om er en av 14 delstater der det er valg i dag.

– Joe Biden sier han ikke ønsker å forandre fundamentale ting i USA. Å nominere en som vil bringe USA tilbake dit det var før Trump ble president, er en stor risiko å ta akkurat nå, sa hun.