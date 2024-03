Drapet som ryster Kina

Den 11. mars finner politiet liket av en gutt i et forlatt drivhus i en landsby i provinsen Hebei. De løfter bort en presenning. Synet som møter politifolkene ryster ikke bare dem. Det ryster Kina.

Faren deler opplevelsen av å se sin døde gutt.

– Han ble banket mens han ennå var i live. Kroppen hans var ødelagt til det ugjenkjennelige, skrev guttens far på Douyin, som er plattformen til TikToks eiere i Kina.

– Jeg håper myndighetene vil være rettferdige og åpne, og straffe dem hardt. At morderne vil bøte med livet, la han til.

Obduksjonsrapporten skal være klar om to til tre uker. Tre gutter på 13 år fra den drepte guttens skole blir pågrepet samme dag som liket blir funnet. De har status som mistenkte.

Politiet har foreløpig kun gått ut med guttens familienavn; Wang.

Bølge av medfølelse og raseri

I milliontall har kinesere uttrykt støtte på sosiale medier. Flere legger ut portretter av Wang. Noen lager illustrasjoner av selve udåden. Foreldre til barn på samme alder legger ut videoer hvor de graver ut graver – til de tre guttene som nå er pågrepet. De har status som mistenkte.

Flere lager portretter av gutten som er drept. Du trenger javascript for å se video. Flere lager portretter av gutten som er drept.

Foreldre til barn legger ut videoer hvor de graver ut barnegrav. Du trenger javascript for å se video. Foreldre til barn legger ut videoer hvor de graver ut barnegrav.

Ifølge faren skal de tre ha mobbet sønnen i flere uker. Til den statlige TV-kanalen CCTV sier en av etterforskerne at bevis tyder på drapet var planlagt.

– I to omganger – dagen før og på drapsdagen – gravde de hullet hvor de dumpet gutten, sier den lokal politimannen Li Yafeng til CCTV.

«Etterlatte barn»

Alle barna, både offeret og de antatte drapsmennene, er under 14 år. De er det som i Kina kalles «etterlatte barn».

Det vil si barn som vokser opp med sine besteforeldre på landsbygda mens foreldrene jobber i de større byene.

Landsbyen hvor 13-åringen ble drept ligger utenfor byen Handan i Hebei. Foto: AP

I Kina er 295,6 millioner mennesker migrantarbeidere, ifølge det nasjonale statistikkbyråets tall for 2022.

Dette er arbeiderne som bygget fabrikkene og infrastrukturen som gjorde Kina til verdens største eksportnasjon. Dette er kvinnene og mennene som fra ung alder har jobbet på fabrikkene som lager mobiltelefoner og PC-er. De som syr joggesko forbrukere i Vesten kjøper.

Disse kvinnene monterer solcellepanel på en fabrikk i Jiangsu provinsen. Det moderne Kina er i stor grad bygget av migrantarbeidere som har flyttet til byene for å jobbe. Foto: AFP

Diskusjonene om levekårene og oppveksten til barna til migrantarbeidere har gått i Kina i flere tiår.

Denne saken er blitt en vekker.

Politisk følsomt drap

Det er sjelden barn dreper barn i Kina. Tenåringsdrapet har startet en intens debatt om mobbing og mental helse på landsbygda i Kina.

– De tre barna i dette tilfellet mangler åpenbart sympati og medfølelse som de skulle ha lært gjennom skolegangen, og som burde vært grunnlaget for oppveksten i ungdomstiden.

Det sier den uavhengige psykologen og pedagogen Wang Guorong som jobber i byen Suzhou til NRK om de mistenkte – dersom de skulle bli kjent skyldige.

-Den åndelige og moralske utviklingen har ikke klart å holde tritt med økningen i materiell velstand, sier psykolog Wang Guorong. Foto: Wang Guorong

Oppmerksomheten omkring drapet gjør saken politisk følsom. Av flere forskere og advokater NRK kontakter er det få som vil uttale seg til et utenlandske mediehus.

Men i bakgrunnssamtaler tegner flere et ganske likt bilde: I Kina måles du fra du er liten etter resultater på skolen, eller hvor rik du er.

Lykkes du ikke på skolen, er ikke familien din relativt velstående, da stiller du bakerst, ifølge kilder NRK har snakket med.

Dette gjelder hele Kina, men det forsterkes på landsbygda. Nærmiljøet er fattigere. Skolene er dårligere.

Matpause på en skole for migrantbarn i Anhui provinsen i 2012. Mange av disse barna er i dag trolig selv migrantarbeidere. Foto: Afp

Barn her er ikke bare etterlatt. De er utelatt.

– Den åndelige og moralske utdannelsen er fullstendig paralysert, mener Wang Guorong.

– Alle bør ta ansvar

Psykologen får støtte av advokaten Jiang Zhaojun fra Juntuo Advokatkontor i Shanghai. Han sier dette dersom de tre mistenkte står bak ugjerningen:

– De ble ikke mordere over natten. De er tenåringer. De vokser opp i dette samfunnet, ikke i et vakuum. Vi må reflektere over dette, og alle bør ta ansvar, sier Jiang til NRK.

– Saken i Hebei er ikke unik i det hele tatt. Unges rettsvern er ikke godt ivaretatt, sier advokat Jiang Zhaojun. Foto: Privat

Skal ha blitt ranet for lommepenger

Stort trykk og en kinesisk presse som er mer pågående enn vanlig har gjort at vi vet mer enn normalt i kinesiske krimsaker.

Politiet skal ha funnet frem til de tre guttene ved hjelp av overvåkningskameraer og ved å avhøre klassekamerater.

Det siste livstegnet er en overvåkningsvideo hvor gutten sitter på scooter omgitt av de tre guttene. En time senere skal telefonen hans ha vært død. Da familiene ikke fikk tak i han begynte de å lete.

– Barnet mitt var fortsatt i live rundt klokken 15.00 den 10. mars. Alle pengene hans ble overført fra telefonen hans klokken 16.10 og telefonen hans ble slått av, sier faren til Beijing News.

Gutten skal ha hatt 191 yuan, eller 280 kroner, på en kinesisk app som tilsvarer Vipps eller Apple Pay. Pengene skal ha havnet på tilsvarende app på telefonen til en av de tre guttene. Heller ikke på landsbygda i Kina er dette så mye mer enn lommepenger eller penger til skolemat for noen uker.

Kriminelle lavalder senket

Kina senket i 2021 den kriminelle lavalderen fra 14 til 12 år. Men bruk av allmenn strafferett mot barn så unge som 12 år må godkjennes av Kinas øverste påtalemyndighet som underlagt kinesisk høyesterett. Dette drapet blir sett på som en test av den nye loven.

Myndighetene følger nøye med. Domstolene i Kina er ikke uavhengig av politisk kontroll. Hvordan myndighetene tolker folks rettsfølelse kan få innvirkning på saken.

Dødsstraff mye brukt

Dødsstraff er mye brukt og har bred støtte i Kina. Flere krever også dødsstraff for de tre trettenåringene, hvis de blir funnet skyldige.

– Vi kan ikke bare skylde på disse tre barna, og be om at de får dødsstraff. Dette er ikke løsningen på et slikt problem, sier advokaten Jiang om de tre mistenkte.

Både advokaten Jiang Zhaojun og psykologen Wang Guorong sier at mobbing i er et utstrakt problem i skolen i Kina. Skoler skal være unnvikende i mobbesaker og gir ikke alltid gi barn den tryggheten de har krav på.

– Skolene våre tar ikke ansvar. De fokuserer kun på lærebokutdanning og ignorerer moral-opplæring og juridisk bevissthet totalt. Skoler legger mer vekt på ting som lekser, sier advokaten.