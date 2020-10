Dramatisk etter flom i Frankrike og Italia

Rundt 900 redningsfolk jobber i fjellområdene helt sør i Frankrike der de forsøker å hjelpe fortvilte mennesker som leter etter sine kjære. Mange har mistet hjemmet sitt. Flere steder er strømmen borte, veien er borte eller brua er borte.

Flere landsbyer er isolert fra omverdenen etter voldsomme regnskyll over fjellområdene på grensen mellom Frankrike og Italia fredag og lørdag. Det er funnet 12 døde, 4 på den franske siden av grensen, 8 på den italienske siden.

Døde skylt vekk fra kirkegården

I franske Saint-Martin-Vesubie har to personer mistet livet og 38 hus er tatt av vannmassene. Andre står og vakler på kanten av et stup.

Et hus i Saint-Martin-Vesubie har store skader etter flomvannets herjinger. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Reporteren til radiokanalen France Info brukte 2,5 timer til fots for å komme seg dit. De to siste døgnene måtte man enten rekvirere et helikopter eller ta beina fatt for å komme seg til landsbyen med sine 1400 innbyggere. En kraftig elv deler nå byen i to.

– Det er helt apokalyptisk. Store deler av byen nedenfor kirkegården er borte. En venn av meg begravde faren sin der for ikke lenge siden. Nå er graven hans borte, sier en mann til radiokanalen.

Johan Rouquet som er frilansjournalist i området forteller på Twitter at 150 døde er skylt vekk:

Nå jobber rettsmedisinere med å identifisere de døde som har blitt skylt nedover mot havet. Flere av de døde som er funnet i sjøen i Italia er fra Frankrike, melder nyhetsbyrået Ansa.

Flommen har tatt dette gravstedet i Saint-Dalmas-de-Tende. Foto: RTV

Uten vann, strøm og vei

I Alpes-Maritimes er tre landsbyer isolert fra omverdenen. Noen steder har helikoptre flydd inn med drikkevann. Laurence Senda, som jobber ved ordførerens kontor i Saorge forteller at hverken har vann, strøm eller vei.

– Nå må vi klare oss med det vi har liggende i fryser og kjøleskap, men det tar jo snart slutt, sier hun til France Info.

Deler av veien er fullstendig skylt vekk i Saorge, nordøst for Nice. Foto: Christophe Simon / AFP

Ulver på rømmen

Ifølge Le Figaro er flere evakuert fra området, mens det fremdeles er et par hundre som venter på å bli flydd ut.

Georges Pomarede forteller at ti personer er savnet fra landsbyen Breil-sur-Roya. Foto: AP

– Det er helt katastrofe. Så ille har det ikke vært på tusen år, sier den pensjonerte politimannen Georges Pomarede til nyhetsbyrået AP.

Han er i Breil-sur-Roya. Der er ti personer savnet og flere hus er tatt av flommen.

Sju ulver forsvant fra en dyrepark i Vesubiedalen da vannet ødela deler av området. En skal være funnet død, mens de andre fremdeles er på frifot, skriver Var-Matin.