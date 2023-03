Får støtte fra republikanere: – Rettslig voodoo

Florida-guvernør Ron DeSantis skriver på Twitter at han ikke vil bidra til å utlevere den tidligere presidenten til statsadvokaten i New York.

Han skriver at det er «uamerikansk» å bruke det juridiske systemet til å fremme en politisk agenda.

Dette snur rettssystemet på hodet, står det videre.

Guvernør Ron DeSantis mener at tiltalen snur rettssystemet på hodet. Foto: Pontus Höök

Trump har etter at han flyttet fra Det hvite hus hatt feriestedet Mar-A-Lago i Florida som bolig.

Hvis DeSantis nekter å utlevere til en annen delstat, kan guvernøren bryte den amerikanske grunnloven.

Trump avviser anklagene

Ekspresident Donald Trump er ifølge flere amerikanske medier tiltalt i hysjpenge-saken. Han har avvist anklagene.

– De har bare tatt denne falske, korrupte og skammelige tiltalen mot meg fordi jeg står sammen med det amerikanske folk, skrev Trump på sin egen sosiale medier-plattform «Truth Social».

Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA.

Til CNN sier Trumps advokater at de vil «kjempe kraftfullt mot» anklagene.

En måned før presidentvalget i 2016 skal den tidligere advokaten til Trump, Michael Cohen, ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Dette skal ha sørget for at hun ikke snakket om et påstått seksuelt forhold til den tidligere presidenten i 2006.

Omtaler det som heksejakt

Trumps visepresident Mike Pence har den siste tiden uttalt seg kritisk mot Trump. Men stiller seg nå bak ekspresidenten. Han mener avgjørelsen er en stor skade for landet.

Trump sin sønn Eric Trump har også kommentert tiltalen på Twitter.

Det er opportunistisk og målrettet mot en politisk motstander i et kampanjeår, skrev sønnen.

Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina kalte tiltalen for «voodoo».

– Jeg vet ikke om voodoo er lov i New York, men dette er rettslig voodoo, sa Graham og fortsatte:

– Du har et mindre lovbrudd som nå har blitt en forbrytelse.

Senator Lindsey Graham oppfordret folk til å donere penger til ekspresidenten i en emosjonell tale på Fox News. Foto: VERONICA CARDENAS

Republikaner Kari Lake fra Arizona skrev at dette er «et mørkt øyeblikk i historien», på «Truth Social».

Andre republikanere skriver at det er en politisk motivert heksejakt, og at det er venstreradikale demokrater som står bak. Samtidig har det vært relativt stille fra demokratene.

Utenfor Det hvite hus er derimot meningene delte.

55 år gamle Carla Ramos sier til nyhetsbyrået Reuters at presidentskapet til Trump gjorde henne redd.

Meningsmotstandere av Trump demonstrerte utenfor rettsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: JEENAH MOON / Reuters

– Jeg føler meg mye tryggere nå, jeg bønnfalt Joe Biden om å redde dette landet

Mens andre kaller det heksejakt.

– Helt feil, det er alt jeg har å si. Det er en politisk heksejakt, sier en amerikaner til Reuters.