Donald Trump saksøkt for overgrep: I dag startet rettssaken

Skribent og journalist E Jean Carroll hevder at Donald Trump voldtok henne på et prøverom på 1990-tallet. Ekspresidenten nekter for at det har skjedd.

I dag startet rettssaken. Den kjente spaltisten ankom rettsbygningen i New York på formiddagen amerikansk tid, godt passet på av sikkerhetsvakter.

Sier Trump forgrep seg i et prøverom

I 2022 åpnet New York opp for at folk som har blitt utsatt for seksuelt overgrep kan saksøke mellom november 2022 og november 2023.

Dermed kunne Carroll saksøke Trump, selv om det har gått flere tiår etter hendelsen.

Skribenten hevder at overgrepet skal ha skjedd i et prøverom på det luksuriøse kjøpesenteret Bergdorf Goodman på Manhattan.

E. Jean Carroll er en journalist og skribent. Foto: AP

Hun hevder at Trump holdt henne mot veggen og forgrep seg på henne, før hun flyktet ned Manhattan og ringte to venner.

Den tidligere presidenten sa i 2019 at han ikke kjenner Caroll i det hele tatt.

Han nekter for at hendelsen har skjedd. Trump har gjentatte ganger sagt at overgrepet ikke er troverdig, delvis fordi den tidligere spaltisten «ikke er hans type».

Turbulent tid

Han anklaget også Carroll på sin egen sosiale medier-plattform, Truth Social, for å lyve.

Donald Trump er under etterforskning for flere saker, og tiltalt for å forfalske forretningsdokumenter i New York. Foto: POOL / Reuters

Den sivile rettssaken kommer på en turbulent tid for ekspresidenten.

Samtidig som han stiller sterkt på republikanernes liste for presidentvalget i 2024, er han både tiltalt i en sak og under etterforskning for flere saker.

Her er de mest alvorlige:

For sin rolle i angrepet mot Kongressen 6. januar 2021

For sin innblanding i valgresultatet i Georgia

For å ha topphemmelige dokumenter hjemme

For å ha forfalsket forretningsdokumenter

Fordi at Carroll ikke kontaktet politiet da hendelsen skjedde, er ikke dette en straffesak men sivil rettssak.

Hun søker erstatning for vold og ærekrenkelse, og at Trump trekker tilbake det han skrev på Truth Social om henne.

Skal spille av kjent klipp i retten

Det er ventet at flere kvinner som selv hevder de har opplevd overgrep fra Trump skal vitne i retten under rettssaken.

I tillegg skal det spilles av et kjent klipp fra 2005, hvor ekspresidenten skal ha sagt at man kan gjøre hva man vil med kvinner når man er kjendis.

I 2017 marsjerte tusenvis av kvinner verden over med en såkalt «pussy hat», som man ser på bildet. Det var en klar referanse til kommentarene fra Trump. Foto: AFP

Klippet og sitatene hvor Trump blant annet sier at man kan «ta kvinner i skrittet» førte blant annet til at tusenvis av kvinner verden over demonstrerte for kvinners rettigheter.

Det er Reid Hoffmann, som er medgrunnlegger av LinkedIn som delvis betaler rettskostnadene til Carroll.

Advokatene til Trump har forsøkt å utsette rettssaken etter at de fikk vite at kostnadene delvis ble dekket av Hoffmann, som er en stor demokrat.

Trump-leiren mener det sådde tvil om hennes motivasjoner.

Det er uvisst om Trump skal møte i retten, gitt at det ikke er påkrevd. Carrols advokater har uttalt at de ikke kommer til å stevne han som vitne.