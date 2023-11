– Det er politisk krigføring. Folk i dette landet vil forstå det. Dei kjem ikkje til å like det. Det er politisk krigføring.

Det uttala Donald Trump på veg inn i rettssalen, før rettssaka mot han starta.

Donald Trump er skulda for å blåse opp tala sine i familiefirmaet Trump Organization for å få betre vilkår hos bankar og forsikringsselskap.

I rettssalen blir Trump spurt om verdien på likningane sine, og svarar at han tenkte at verdien på leilegheita si i Trump Tower, som har vore sentral i rettssaka, var vurdert høg.

– Eg trudde verdien var høg, vi endra det, seier den tidlegare presidenten.

Statsadvokat Letita James, seier at Donald Trump har hevda at leilegheita var over 30000 kvadratfot med ein verdi på over 300 millionar dollar, når den eigentleg var på 11000 kvadratfot.

Tidlegare har Trump sagt at leilegheita var undervurdert. No seier han at vurderinga var høg.

I vitneboksen seier den tidlegare presidenten at dei tilsette i bankane ikkje såg til rekneskapen deira:

– I løpet av denne galne rettssaka skal bankmennene forklare korleis prosessen er. Dei var lite opptatt av likningane, og meir opptatt av avtalen, seier Trump.

– Kan du få kontroll på klienten din?

Det er spent stemning mellom dommaren Arthur Engoron og den bedragerisikta presidentkandidaten Donald Trump.

Sidan Engoron allereie har kome med ein kjennelse om at Trump er skuldig, har Trump kritisert dommaren i rettssaka.

– Mr. Kise, kan du få kontroll på klienten din? Dette er ikkje eit politisk møte. Dette er ein rettssal.

Det seier dommaren Arthur Engoron til Trump sin advokat Chris Kise. I løpet av Trump si vitneforklaring gjentek frasane «la meg spørre igjen» og «svar på spørsmålet» seg.

Donald Trump i retten måndag. Foto: Reuters

I vitneboksen sit presidentkandidaten åleine i ein skinnstol, med hendene i fanget. Ifølgje New York Times ser Donald Trump trøytt ut.

Dommaren Arthur Engoron ber Donald Trump om å svare på spørsmål heller enn å komme med politiske talar.

– Nokre av svara dine svarar ikkje på spørsmålet. Du kan angripe meg, du kan gjere kva som helst, men svar på spørsmålet, seier Engoron til Trump.

Skulda for bedrageri

Den sivile bedragerisaka som New Yorks statsadvokat, Letitia James har tatt til retten mot Donald Trump, omfattar også Trump sine to eldste søner og familiefirmaet Trump Organization.

Dei er skulda for å ha lurt til seg betre vilkår hos banker og forsikringsselskap ved å blåse opp verdiane i selskapet.

Sjølv har Trump avvist alle skuldingar og hevdar verdiar tvert imot har blitt undervurdert.

Den tidlegare presidenten har gjentatte gonger kalla etterforskinga og søksmålet for ei skam og eit angrep mot verksemda og familien. Trump meiner også at rettssaka er ei politisk motivert heksejakt av ein demokratisk dommar.

Donald Trump på veg inn i rettssalen i New York. Foto: Stefan Jeremiah / AP

Kjennelse før rettssak

Allereie i ein kjennelse 26. september slo dommar Arthur Engoron fast at USAs tidlegare president og selskapet hans har gjort bedrageri medan han bygde eigedomsimperiet sitt.

I fleire land som praktiserer såkalla «common law», kan man i enkelte tilfelle be om å få ei avgjersle frå dommaren i forkant av ei rettssak dersom det ikkje er nokon reell tvist om faktum i saka.

I rettsavgjersla kom det fram at Trump gjentatte gonger skal ha blåst opp formuen sin med opptil 3,6 milliardar dollar.

Dramatiske konsekvensar

Sidan dette er ei sivil sak risikerer ikkje Trump fengselsstraff. Men ein dom kan likevel svi kraftig. Han står i fare for å miste retten til å drive forretningsverksemd i New York. Det kan i realiteten bety at store deler av livsverket kollapsar.

I tillegg risikerer han ei bot på 2,5 milliardar kroner.

Førre veke måtte sonene Donald Trump Junior og Eric Trump forklare seg. Etter at deira far blei innsett som president i januar 2017 skal det i hovudsak ha vore dei som tok seg av drifta av Trump Organization.

Donald Trump jr. i retten i New York for å forklare seg i saka der faren Donald Trump, fleire familiemedlemmer – inkludert Donald juniorbroren Eric – samt familieselskapet Trump Organization klagast for bedrageri ved å overdrive verdiane i selskapet. Foto: AP

Donald Trump junior sa i retten at han ikkje kunne huske å ha jobba med dokumenta som omhandla farens økonomiske tilstand. Han seier at han signerte erklæringar i kraft av stillinga han hadde, men at sjølve jobben gjorde eksterne revisorar og selskapets daverande finansdirektør Allen Weisselberg.

Trump sjølv er rasande over at barna blir trekt inn i rettssaka.

– La barna mine vere i fred, Engoron. Du er ei skam for juriststanden, skrev Donald Trump i sosiale medium onsdag morgon. Bodskapen var retta til dommar Arthur Engoron.

Dommar Arthur Engoron saman med rettsassistent Allison Greenfield, som er blitt et angrepsmål i sosiale medium for Donald Trump og hans støttespelarar. Foto: AP

Trass i at Trump har fått munnkorg og ikkje har lov til å snakke offentleg om de tilsette i retten, har han brote dette to gonger. Et utspel mot Engorons øvste fullmektig førte til ei bot på 15.000 dollar – snautt 170.000 kroner.

Må vitne mot sin far

Seinare i veke dreg saka seg til. Da må Ivanka Trump vitne mot sin far. Det har dommaren bestemt.

Opphavleg var Ivanka Trump også saksøkt, men domstolen avgjort for nokon månader sidan å forkaste saka mot henne. Forsvarsadvokatar og advokaten hennar argumenterte derfor for at ho ikkje burde vitne. De viste til at ho hadde flytta frå New York og at ho slutta i jobben sin i Trump Organization i 2017.

Men påtalemakta vant fram med sine argument om at Ivanka Trump, som i si tid var visepresident i familiebedrifta, sit på relevante opplysningar.

Trekker veljarar

Midt oppi rettssaka viser den siste meiningsmålinga frå New York Times at ekspresident og utfordrar Donald Trump ligg mellom 4 og 10 prosentpoeng framfor Joe Biden i fem viktige delstatar.

Dersom det var val i dag ville Trump vunne Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona og Nevada. Det vil si i fem av de seks delstatane som er venta å bli viktige i neste års val.

Den einaste av de seks delstatane som ville gått til sitjande president Joe Biden er Wisconsin.

Gjennomsnittet for de seks statane viser ei oppslutning på 44 prosent for Biden og 48 prosent for Trump.

I 2020 vant Biden i alle de seks statane.

Taper blant unge

Den ferske meiningsmålinga viser at Trump har et fast grep om veljarmassen. Han ligg også langt framfor sine republikanske utfordrarar for å bli republikanarane sin presidentkandidat.

Det kan også bli forklart med at Joe Biden er upopulær spesielt blant unge og veljarar med minoritetsbakgrunn. Fleire seier dei ikkje er interessert i å stemme i det hele tatt om Biden blir Demokratane sin presidentkandidat. Alderen til Biden er langt frå ein fordel.

I ei meiningsmåling for nyhetsbyrået AP forskingsinstituttet NORC ved University of Chicago i august svarte fleirtalet av både republikanske og demokratiske veljarar at de meinte Joe Biden er for gammal til å behalde makta.

Dei siste vekene kan også krigen på Gaza ha påverka veljarane. Det demokratiske partiet er splitta og spesielt de unge er ikkje fornøgd med Biden sin handtering.

