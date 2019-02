Dermed behøver ikke Trump å gå via Kongressen for å få de 5,7 milliarder dollar han trenger til muren.

Trump vil samtidig signere et lovforslaget om budsjettet, som er et kompromiss mellom republikanere og demokrater, men som bevilger et langt mindre beløp til å bygge muren.

- President Trump vil undertegne lovforslaget, slik han har sagt tidligere, sier pressetalskvinne Sarah Sanders.

Sanders sier at Trump vil ta ytterligere grep under den nasjonale krisetilstanden for å øke sikkerheten og stanse den humanitære krisen ved grensen mot Mexico.

Grensemur mellom USA Mexico nær Tijuana. Foto: Gregory Bull / AP

Ingen krise langs grensen

Presidenten kan innføre en krisetilstand, sier demokratenes leder av Representantenes hus Nancy Peloci, men hun er uenig i at det er nødvendig i dette tilfelle.

- Presidenten tar en snarvei utenom kongressen. Vi vil se på hva slags mottiltak vi kan komme med, sier Peloci. Hun mener dette er en krise Trump har funnet på.

- Skal vi snakke om en nasjonal krise, så tenk heller på at vi i dag markereer at det er ett år siden skytemassakren i Parkland i Florida. Der har du en nasjonal krise, herr President, sier Peloci