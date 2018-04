Donald Trump dropper journalistmiddag igjen

– Det hvite hus har informert oss om at presidenten ikke planlegger å delta på årets middag. Han skal i stedet aktivt oppfordre medlemmer av sin administrasjon til å delta og til å feire det første grunnlovstillegget, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus' korrespondentforenings leder Margaret Talev.

Trump har besluttet å sende sin talskvinne, Det hvite hus' pressesekretær Sarah Sanders, til årets middag i stedet.

Pressesekretær Sarah Sanders ved Det hvite hus Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump brøt også i fjor med tradisjonen som startet i 1921 da amerikanske presidenter begynte å bli invitert til den årlige middagen. Det var første gang på 36 år at en president hadde unnlatt å delta.

Presidenten vanligvis høydepunktet

Korrespondentmiddagen arrangeres siste lørdag i april hvert år. En rekke Hollywood-kjendiser har i årenes løp havnet på gjestelisten, men høydepunktet er vanligvis USAs presidents ofte humoristiske tale der han pleier å gjøre narr av mediene, politikere og seg selv.

Trump pleier å kritisere mediene for såkalte «falske nyheter» og langer regelmessig ut mot The New York Times, CNN og The Washington Post.