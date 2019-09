Dømt for vold mot russisk politi – retten ville ikke se videobevis

Arrestasjonen skjedde under en av opposisjonens demonstrasjoner i Moskva.

Politiet påstår at Ustinov motsatte seg arrestasjonen, brukte vold mot politiet, og at en politimann fikk skulderen ut av ledd på grunn av dette.

Ustinov sier selv at han var en passiv tilskuer til demonstrasjonen, og at han plutselig ble angrepet og arrestert av politiet.

HARD STRAFF: Skuespiller Pavel Ustinov under rettssaken i Moskva der han ble dømt til tre og et halvt år fengsel for å ha motsatt seg arrestasjon. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Retten ønsket ikke å se på videoen av arretasjonen før dommen falt.

– Dommen skader Russland

Russiske artister holder seg normalt unna kontroversielle politiske saker, men den harde dommen mot 23-åringen har åpenbart provosert mange til å si sin mening.

– Vi må stanse dette, det er mot alle lover, sier den russiske skuespilleren Julia Peresild, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hun er en av en rekke artister og skuespillere som har satt i gang en aksjon på sosiale medier etter at den 23 år gamle skuespilleren Pavel Ustinov ble dømt til tre og et halvt år i fengsel.

Maxim Galkin er en av Russlands virkelige superkjendiser, han er kjent både som artist, programleder og komiker.

ENGASJERT: Maxim Galkin er en av Russlands absolutt mest kjente artister, og han er hard i sin kritikk av dommen mot Pavel Ustinov. Du trenger javascript for å se video. ENGASJERT: Maxim Galkin er en av Russlands absolutt mest kjente artister, og han er hard i sin kritikk av dommen mot Pavel Ustinov.

I en video han selv har lagt ut, sier han at slike rettssaker og straffer er kolossalt overdrevet.

– Dette er et kolossalt tap av omdømme. Det er et omdømmetap for vårt rettsvesen, ikke det første og ikke det siste er jeg redd. Og det er omdømmetap for politiet, sier Galkin i videoopptaket.

Han spør ironisk hva slags politifolk som rammes så hardt av en skulder som går ut av ledd, at en person må settes i fengsel.

Og han legger til:

– Dette er også et omdømmetap for våre myndigheter.

Også artisten Sergej Lazarev har engasjert seg i saken. Han har to ganger representert Russland i Eurovision Song Contest.

Store demonstrasjoner

I ukene fram mot lokalvalgene i Russland den 8. september, gjennomførte kretsen rundt opposisjonspolitikeren Aleksej Navalny de største demonstrasjonene i den russiske hovedstaden på mange år.

POLITIMAKT: Titusenvis av politifolk ble satt inn mot opposisjonens demonstrasjoner før lokalvalgene i Moskva den 8. september. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Bakgrunnen var at myndighetene nektet registrere Navalnys tilhengere som kandidater i lokalvalget.

Myndighetene ga tillatelse til noen demonstrasjoner, men ikke til alle. Inntil 50.000 mennesker deltok i protestene.

Voldsomme politistyrker ble satt inn mot de ulovlige markeringene, og til sammen ble om lag 3000 personer arrestert.

Russiske medier framstilte demonstrantene som aggressive og farlige, mens politifolkene ble framtilt som ofre.

– Putin kjenner saken

KJENNER SAKEN: En talsmann for Vladimir Putin sier at presidenten er orientert om dommen som 23-åringen har fått, men at han ikke kan påvirke rettens avgjørelse. Foto: POOL

Under et besøk i Frankrike kommenterte den russiske presidenten for første gang de omfattende demonstrasjonene og myndighetenes bruk av politimakt.

Da sa Vladimir Putin at de som deltar på demonstrasjoner som myndighetene ikke har gitt tillatelse til, de må regne med å bli straffet i henhold til russisk lov.

Nå kommer denne uttalelsen fra presidentens kontor:

– President Vladimir Putin kjenner til denne saken, men han kan ikke påvirke avgjørelsen som retten har kommet fram til, sier hans talsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Tass.