Russisk student risikerer åtte år i fengsel etter demonstrasjon

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å bli fri, men Russland kommer helt sikkert til å bli fritt.

Det fikk studenten og bloggeren Jegor Zhukov formidlet fra retten i Moskva da han ble varetektsfengslet fram til slutten av oktober.

Anklaget for å koordinere protester

Han er anklaget for å ha hatt en spesiell og aktiv rolle i demonstrasjonene som kretsen rundt opposisjonspolitikeren Aleksej Navalny arrangerte i Moskva i sommer.

OVERMAKT: Om lag 3000 demonstranter har blitt arrestert under opposisjonens demonstrasjoner i Moskva. Foto: Evgeny Feldman / AP

Myndighetene mener at Zhukov dirigerte demonstrantene til å gå i en bestemt retning, og at han derfor ikke bare var en vanlig demonstrant.

10 personer har blitt anklaget for å ha vært med på å koordinere protestene, og blant disse er den 21 år gamle studenten i statsvitenskap ved universitetet som bærer navnet Høyskolen for økonomi.

Noen av demonstrasjonene hadde myndighetene gikk tillatelse til å holde, andre hadde det ikke, og var derfor per definisjon ulovlige.

POLITIMAKT: Titusenvis av politifolk har blitt mobilisert for å slå ned opposisjonens demonstrasjoner i den russiske hovedstaden. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Om lag 3000 demonstranter ble arrestert i til dels harde sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti.

Populær blogger

Jegor Zhukov er ikke en helt vanlig student.

Særlig blant studentene i den russiske hovedstaden er han godt kjent.

Han har 110.000 følgere på bloggen sin, der han regelmessig kom med hard kritikk av russiske myndigheter.

EN TØFF KRITIKER: Jegor Zhukov var hard i sin kritikk av Russlands politiske ledelse i det siste innlegget på bloggen før han ble arrestert. Du trenger javascript for å se video. EN TØFF KRITIKER: Jegor Zhukov var hard i sin kritikk av Russlands politiske ledelse i det siste innlegget på bloggen før han ble arrestert.

– I Kreml har de bestemt seg for å satse på maktsturkturene. Det er helt klart, nå er det ikke mulig å snu. Dette regimet har innrømmet det, det har bare to allierte, det er køllene og fengselet, sier den unge mannen i det siste innlegget sitt på bloggen før han ble arrestert.

– Grunnløse anklager

Advokaten til Zhukov sier at anklagene mot den unge mannen er fullstendig grunnløse og at det ikke finnes noe bevis for at han har gjort noe galt.

IKKE GJORT NOE GALT: Jegor Zhukovs advokat Leonid Solovjov mener at anklagene mot den unge mannen er grunnløse. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Hele saken er absurd. Det finnes ingen vitneutsagn om at det var masseuro, at det var ildspåsettelse, hærverk, at eiendom ble ødelagt. Det var ikke noe av dette, sier advokat Leonid Solovjov til NRK.

Det gikk mange uker før president Vladimir Putin i det hele tatt kommenterte de største demonstrasjonene som har vært i Moskva på mange år.

Det skjedde ikke før en fransk journalist stilte et spøsmål under et besøk i Frankrike nylig.

– Dette er et lovbrudd, og alle som er skyldige i å ha brutt loven, må stilles til ansvar etter den samme russiske loven, sa den russiske presidenten.

Dermed er det lite håp om at den unge studenten og bloggeren kommer til å bli satt fri.

– Saken mobiliserer studenter

Nettavisa for studenter i Moskva, The Vysjka, leder an i dekningen av saken mot Zhukov og andre studenter som har fått problemer med myndighetene etter å ha deltatt i demonstrasjonene.

FLERE BLIR MED: Redaktør Svetlana Kiseljova i studentavisa The Vysjka sier at demonstrasjonene og rettssakene får flere studenter til å engasjere seg politisk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Redaktøren i avisa sier til NRK at denne saken er med på å mobilisere studentene politisk.

– Det er en veldig stor frykt hos myndighetene for de unge menneskene som er klare til å gå ut på gatene, mener redaktør Svetlana Kiseljova.

Hun tror at demonstrasjonene og omtalen av rettssakene er viktig, og at det på sikt kan føre til endringer i russisk politikk.

MOBILISERER: Studentavisa The Vysjka i Moskva følger saken mot Jegor Zhukov tett. Foto: The Vysjka

– Denne sommeren har svært mange studenter ved dette universitetet blitt politisk aktive, selv om de tildligere ikke har vært opptatt av politikk, sier Kiseljova.

Visste at han levde farlig?

21-åringen prøvde i vinter å bli kandidat til lokalvalget i Moskva, men ga opp forsøket ganske tidlig.

I stedet gikk han inn for å støtte andre kandidater fra opposisjonen.

FORUTANELSE: Jegor Zhukov sa på bloggen sin at han kunne komme til å bli fengslet. Foto: Vlad Doksjin / Novaja Gazeta

– Det er satt i gang en rettssak mot uavhengige kandidater i lokalvalget. I saken gjennomføres ulovlige husransakelser, og den utvides til mange andre enn bare kandidatene. I denne saken kan deres trofaste tjener også bli tiltalt en eller annen gang, sa Jegor Zhukov i sitt foreløpig siste innlegg på bloggen.